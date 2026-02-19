El Ayuntamiento de Segovia aprueba la reurbanización de la calle Peñalara del Polígono del Cerro por casi un millón

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno de Segovia, José Luis Horcajo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado el inicio del proceso de licitación para la renovación integral de la calle Peñalara, en el polígono industrial El Cerro, que cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Según ha anunciado el portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, el proyecto tiene un presupuesto base de 999.575,16 euros, y la licitación pública se hará de forma inmediata en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriendo un plazo de 20 días naturales para la presentación de ofertas.

La intervención ha sido diseñada con la colaboración de los empresarios de la zona y contempla la reurbanización de 520 metros de vía, con la creación de aceras en el margen izquierdo, calzada de doble sentido en el tramo entre Siete Picos y la carretera de San Rafael, y plazas de aparcamiento en batería.

Además de la mejora estética y de movilidad, la obra incluye la renovación profunda de las redes de abastecimiento y saneamiento, y el soterramiento de infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad, con un plazo de ejecución de nueve meses.

En la misma sesión, ha explicado José Luis Horcajo, el equipo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención de más de 154.000 euros destinada a la comunidad de propietarios de Santo Domingo de Silos, 1, edificio Fernán González, para la mejora de su eficiencia energética, dentro del plan de rehabilitación programada de entornos residenciales, así como al abono de las cuotas nacional y regional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

OTRAS INTERVENCIONES

Por otro lado, Horcajo ha anunciado que las obras de las plazas de Nueva Segovia concluirán en un plazo de tres semanas, tras el retraso provocado por el reciente episodio de lluvias.

En este sentido, el Ayuntamiento negocia una prórroga con la Fundación Biodiversidad, apoyándose en la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular en el Congreso para admitir retrasos por causas climatológicas en toda España. Asimismo, el portavoz ha confirmado que las obras de la rotonda de Melitón Martín comenzarán en marzo con una inversión de 328.000 euros.

Respecto a la movilidad turística, el concejal ha señalado que el proyecto del aparcamiento de autobuses en el antiguo Regimiento sigue adelante, aunque para la próxima Semana Santa se utilizará el recinto tal y como está ahora, repitiendo el modelo del pasado puente de octubre.

Finalmente, Horcajo ha lamentado que la negociación de los presupuestos municipales continúe paralizada a la espera de propuestas de la oposición que no supongan "líneas rojas". El edil ha puesto como ejemplo de esta parálisis la imposibilidad de ejecutar la rotonda de Padre Claret con Coronel Rexach -una propuesta original de Izquierda Unida- por falta de partida presupuestaria, pese a ser una obra estratégica vinculada al nuevo estacionamiento de autobuses.