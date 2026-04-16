El Ayuntamiento de Segovia convoca el concurso para elegir el cartel de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro

SEGOVIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado las bases que regulan el concurso para elegir el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de este año 2026, cuyo plazo para presentar los trabajos ya está abierto y finalizará el próximo 10 de mayo a las 22.00 horas.

Podrá participar cualquier diseñador, artista o creador mayor de 16 años y sus obras deben ser originales y no haber sido premiadas en otros concursos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los participantes tienen plena libertad para elegir el tema del cartel, si bien será obligatorio que aparezca la inscripción Segovia Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2026, así como el escudo de la ciudad, que puede ser interpretado libremente por el artista. Pueden utilizar para su diseño cualquier técnica siempre y cuando permita su posterior reproducción e impresión.

El jurado valorará, entre otras cosas, la originalidad, la calidad artística de los trabajos y su vistosidad y el ganador recibirá 1.500 euros.

En esta ocasión, estará formado por un profesor de Comunicación y publicidad, doctor en la Universidad de Valladolid en el Campus María Zambrano, un profesor de dibujo y artes plásticas en el Instituto Mariano Quintanilla, un artista pintor de Arte Contemporáneo y un profesional de comunicación digital experto en Redes Sociales.

Los carteles se presentarán vía online en la dirección de correo electrónico cultura@segovia.es y deben ir en formato PDF, a tamaño Din A/4 y 72 ppp vertical o dimensiones lo más aproximadas posibles, al tener en cuenta que el tamaño del cartel impreso será de 90 centímetros de alto por 60 de ancho. No se admitirán obras generadas por inteligencia artificial.

Tanto la convocatoria como las bases del concurso se encuentran publicadas en la web del Ayuntamiento de Segovia www.segovia.es.