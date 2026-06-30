Ayuntamiento de Segovia destina 30.000 euros a la Junta de Cofradías para apoyar los actos que organizan todo el año

El alcalde de Segovia firma el acuerdo con el presidente de la Junta de Cofradías. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Asociación Cultural Junta de Cofradías de Semana Santa, Víctor Martín Calera, han firmado este martes un convenio de colaboración por el que el Consistorio aportará 30.000 euros a la asociación para seguir respaldando tanto la organización de las procesiones y actos litúrgicos como las numerosas actividades culturales que la Junta de Cofradías desarrolla a lo largo de todo el año.

Entre las actividades que llevan a cabo las cofradías segovianas a lo largo de todo el aó se encuentran los concursos, exposiciones, conferencias y distintas acciones de divulgación del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.

Durante la firma del convenio, Mazarías ha destacado la importancia de la Semana Santa de Segovia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, "como uno de los principales acontecimientos culturales, sociales y turísticos de la ciudad".

En este sentido, el alcalde ha subrayado que, además de atraer cada año a miles de visitantes, esta celebración es posible gracias "al esfuerzo" de más de una decena de cofradías y hermandades, centenares de hermanos cofrades, costaleros, portadores, músicos, voluntarios y colaboradores que trabajan durante meses "para hacer realidad cada una de las procesiones y actos programados".

Mazarías ha señalado que se trata de una de las manifestaciones colectivas con mayor capacidad de movilización de Segovia, con una actividad que se mantiene prácticamente durante todo el año y que contribuye de manera decisiva a conservar las tradiciones, dinamizar la vida cultural y proyectar la imagen de la ciudad dentro y fuera de sus fronteras.