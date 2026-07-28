El Ayuntamiento de Segovia destina cerca de 133.000 euros anuales a la conservación del folclore

SEGOVIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de las Concejalías de Cultura y de Festejos, ha reafirmado su compromiso con la conservación, promoción y difusión del folclore mediante una inversión municipal que alcanza los 133.000 euros anuales destinados a apoyar a asociaciones tradicionales, festivales, agrupaciones musicales y actividades de patrimonio inmaterial.

Entre las iniciativas respaldadas destaca la actividad del grupo La Esteva, referente en la difusión de la cultura tradicional que organiza el Festival Internacional, la Muestra de Dulzaina, el Festival Joven Mariano San Romualdo, la Ronda de Marzas y la propuesta 'Ven a bailar'.

El Consistorio ha destinado a estas actuaciones cerca de 50.000 euros, cifra que supera la subvención nominativa de 30.000 euros al sumar el soporte en infraestructuras y medios materiales como escenarios, sillas, vallas y personal municipal.

El respaldo municipal se ha extendido a otras entidades como la Asociación de Folklore Andrés Laguna, que ha recibido alrededor de 1.000 euros para su muestra folklórica junto a apoyo logístico, y la Asociación de Folklore Emperador Teodosio, dotada con 1.512 euros para la cobertura técnica en la Bajada de la Fuencisla.

Asimismo, a través de la Fundación Juan de Borbón, la administración local ha otorgado 40.000 euros al Festival Folk Segovia, además de asumir los costes de infraestructura necesarios para su desarrollo, según informa el Consistorio a través de un comunicado.

En el ámbito de las agrupaciones musicales, el concierto anual del Nuevo Mester de Juglaría ha contado con una aportación de 10.285 euros, mientras que el grupo Free Folk ha dispuesto de una financiación de 4.800 euros para su actuación en la festividad de San Frutos.

Por su parte, la Asociación Los Silverios ha recibido 3.600 euros por la presencia de los cabezudos en las Ferias y Fiestas y San Frutos, así como por el acompañamiento de la ofrenda floral a la Virgen de la Fuencisla. Igualmente, la Asociación Cultural Los Atables ha percibido 990 euros por el acompañamiento de dulzainas en Santa Águeda de Zamarramala.

La música tradicional también ha estado presente en las celebraciones populares a través de distintas charangas de dulzainas.

La Charanga Aljibes ha percibido 2.000 euros por su participación en Carnaval y San Juan y San Pedro; la Asociación Tanami, 1.400 euros por estas mismas citas; y la Charanga Tierra de Segovia, 1.600 euros por su asistencia en la Cabalgata de Reyes. A estas partidas se ha sumado el convenio nominativo con la Escuela de Dulzaina, dotado con 6.010 euros y la cesión de un espacio municipal en la Fábrica de Borra para su actividad docente.

Finalmente, el Ayuntamiento ha respaldado iniciativas de divulgación cultural como el Premio Agapito Marazuela de la Ronda Segoviana, dotado con 3.500 euros, y las jornadas sobre patrimonio inmaterial 'Segoidentia', dirigidas por Esther Maganto, con una financiación de 8.000 euros.

Desde la institución local se ha subrayado que este esfuerzo económico, organizativo y técnico responde a la convicción de que invertir en patrimonio inmaterial supone invertir en cultura, identidad y futuro.