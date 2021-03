Ayuntamiento de Segovia dice que el fallo sobre la Muestra de Cine es por un contrato menor sin trascendencia jurídica

SEGOVIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, ha asegurado que la sentencia sobre la Muestra de Cine Europeo de Segovia se refiere a un contrato "menor", es decir, de menos de 15.000 euros, que cuestiona el procedimiento administrativo empleado para formalizar el mismo pero que no tiene "trascendencia jurídica".

Mediante un comunicado del Ayuntamiento de Segovia recogido por Europa Press, la Concejalía asegura que se está "únicamente" ante el cuestionamiento de un procedimiento administrativo concreto, "sin ninguna trascendencia jurídica". "A esto habría que añadir que en materia de cultura los procedimientos no se rigen por criterios únicamente económicos, sino que se tiene en cuenta la idoneidad cultural de los proyectos", explican.

El Ayuntamiento ha recordado que la sentencia desestima de forma tácita uno de los principales argumentos del PP en su acusación, referido a la fragmentación ilícita del contrato, en el sentido de que era necesario un contrato plurianual al ser el festival una necesidad "recurrente".

A su vez, el consistorio ha afirmado que la elección del proyecto presentado por 'Trípode' se resolvió atendiendo a la calidad del planteamiento presentado y al currículo de sus componentes, que cuentan con una amplia experiencia en la organización de actividades relacionadas con el cine en sus diferentes manifestaciones.

El Ayuntamiento ha declarado que se realizó la valoración de la solvencia profesional en función del proyecto, y en comparación con otros proyectos presentados, como consta en la documentación facilitada tanto al Juzgado como al PP. "Sí que consta, pues, en nuestra opinión, una valoración acreditada de la solvencia profesional tanto de la actividad cultural como de sus responsables" han manifestado desde el consistorio.

En cuanto a la consideración de que no queda clara la diferenciación entre los trabajos contratados a Trípode y a Martín Maillos y a Christine Bouquin, que además eran integrantes de la asociación, el Ayuntamiento ha considerado que los conceptos implicados son "claramente diferentes".

La Concejalía ha asegurado que el contrato menor con Trípode se refería la conceptualización y dirección del festival, tal y como se realizaba en MUCES habitualmente, labor de director ejercida en este caso por uno de los miembros de la asociación, Mariano Sosa. Mientras que los conceptos que se incluyen en los realizados por los otros miembros de la asociación están claramente diferenciados y su realización en anteriores ediciones era llevada a cabo por personas diferentes del director y, por consiguiente, presupuestadas aparte.

Por otro lado, lo que respecta a que no consta acreditada la solvencia profesional de Trípode, el consistorio entiende que tratándose de un contrato menor la acreditación de la solvencia profesional es "suficiente" con la documentación que acompañaba el contrato menor.

Para finalizar, en cuanto al extremo señalado por la sentencia de que "no se ha emitido informe por parte del secretario de la Corporación", el Ayuntamiento ha querido recordar que tanto esta consideración como la anterior no se refieren tanto a este caso concreto, sino que serían extrapolables a todos los contratos menores celebrados por las entidades locales, y los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento no las comparten. En todo caso el Ayuntamiento no tiene posibilidad de apelación, por razón de la cuantía.