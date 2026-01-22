El Ayuntamiento de Segovia habilita la consulta del censo para las elecciones autonómicas

SEGOVIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado que desde el próximo lunes 26 de enero se pondrá a disposición de la ciudadanía el censo electoral con motivo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán el 15 de marzo.

El censo podrá consultarse entre el 26 de enero y el 2 de febrero en la Oficina de Estadística del Ayuntamiento, situada en Plaza Mayor, 1, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El último día del plazo, el 2 de febrero, el horario se ampliará hasta las 19.00 horas, mientras que el periodo de consulta incluirá también el sábado y el domingo.

Durante este tiempo, los vecinos y vecinas podrán presentar reclamaciones por inclusión, exclusión o corrección de datos en las listas electorales.

Las reclamaciones deberán realizarse de forma presencial, siendo imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte para acreditar la identidad.

El Ayuntamiento ha recomendado comprobar los datos censales, ya que estar correctamente inscrito en el censo es un requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto. Durante este mismo periodo, permanecerá expuesto al público el listado de secciones, mesas y locales electorales del municipio.

El sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales se llevará a cabo el próximo 16 de febrero durante un pleno extraordinario.