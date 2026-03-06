El Ayuntamiento de Segovia homenajea a las pioneras del municipalismo en el centenario de sus primeras ediles

La actual concejal de Igualdad, Azucena Suárez, acompaña a la que fue concejal hace décadas, Juana Barral. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, dentro del programa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha celebrado un acto de reconocimoiento a las primeras mujeres que, hace ahora cien años, alcanzaron puestos de concejales de la ciudad.

El acto se ha desarrollado con el lema 'Siempre hemos liderado' y durante el mismo, el alcalde, José Mazarías, ha reivindicado el papel de la mujer "como un motor fundamental en la transformación de la sociedad".

En su discurso, el regidor ha recordado que "el liderazgo femenino no es un fenómeno reciente, sino una realidad histórica que a menudo ha permanecido invisible o ha carecido del reconocimiento público necesario". Mazarías ha insistido en que la influencia de las mujeres "se extiende por todos los ámbitos", desde la investigación científica y la política institucional hasta el sostenimiento de los cuidados y la vida comunitaria, subrayando que su impacto real debe medirse por su "capacidad de transformación humana y social más allá de los títulos o cargos que ostenten".

Mazarías ha hecho referencia a desigualdades estructurales que condicionan el pleno desarrollo profesional de las mujeres, con datos del informe 'Women in Business 2025', que reflejan que España se mantiene a la cabeza de Europa en cuanto a presencia femenina en puestos directivos, aunque se ha anotado un ligero descenso en el último año.

Uno de los momentos con mayor carga emocional ha sido el homenaje dedicado a las pioneras que abrieron las puertas del consistorio hace un siglo. A través de la proyección de un vídeo conmemorativo, se ha recordado la figura de María Espinosa de los Monteros y Carmen García Moreno, quienes asumieron en su día las concejalías de Turismo y Educación, respectivamente.

El reconocimiento se ha extendido también, bajo el sello 'Segovia en femenino', a dos concejalas de las primeras corporaciones locales que aún viven: Rosa de Castro, que no pudo estar presente, y Juana Barral, quien ha recibido el calor de los asistentes. El alcalde ha agradecido a ambas su valentía por inspirar a las mujeres que hoy desempeñan su labor en la administración pública.

El acto ha incluido la lectura del manifiesto oficial del 8M, a cargo de Gloria Bartolomé Martín, asesora del Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación y representante del Consejo Sectorial de Igualdad. Al finalizar, el Ayuntamiento ha anunciado que el próximo domingo 8 de marzo la ciudad se teñirá de morado.

Como novedad histórica, este año no solo se iluminará con ese color la fachada del consistorio, sino que también el Acueducto.