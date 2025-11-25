Ayuntamiento de Segovia implica a los hombres en la lucha para erradicar la violencia contra la mujer

SEGOVIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha implicado a los hombres para acabar con la lacra de la violencia contra la mujer en un acto organizado para conmemorar el 25N y que tiene el lema 'Cada gesto importa, cada hombre suma'.

Al evento han asistido representantes de la Subdelegación del Gobierno, Diputación provincial, Cortes de Castilla y León, Junta, Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, distintos concejales de la ciudad y asociaciones de vecinos de Segovia y otras organizaciones civiles de la ciudad, que han llenado la sala Julio Michel de La Cárcel_Centro de Creación.

La presentadora del acto, la periodista Rebeca Martín, ha recordado las más de 1.334 mujeres asesinas por hombres en España y la cifra ofrecida por la ONU respecto a que 1 de cada 3 mujeres en el planeta, un total de 840 millones de personas, sufre violencia machista. En 2025, ya son 39 las mujeres asesinas en España por este tipo de violencia.

Marín ha destacado las diferentes formas en las que se presenta, con la violencia vicaria; la psicológica; la emocional; la violencia económica; la sexual; la digital; la violencia verbal y la social.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado el deseo de que los hombres participen en el "trabajo de lograr la verdadera igualdad", y ha recordado que el primer paso para ello se da en el hogar, en la educación dentro de casa, "en la primera escuela de valores, donde deben sembrarse las bases para una sociedad justa, donde la empatía no sea vista como debilidad y el respeto sea innegociable".

Mazarías ha agradecido expresamente a la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez, el trabajo en la preparación del evento del 25 de noviembre y su afán "durante todo el año" de mostrar "a todos los demás la necesidad de continuar con el anhelo del trabajo por la verdadera igualdad".

Tanto el alcalde como la concejal Azucena Suárez han subrayado la intención del Ayuntamiento de seguir "promoviendo campañas políticas públicas, actividades educativas y espacios de protección que ayuden a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres". La concejal ha finalizado recordando a las víctimas de la violencia machista que, ha remarcado, "no son cifras: son vidas", para incidir en el lema de este año, sobre la implicación de los hombres en este trabajo "compartido con las mujeres para lograr la igualdad en derechos y deberes ciudadanos, porque todo hombre cuenta".

Desde el Consejo de Igualdad de Segovia, órgano consultor del Ayuntamiento, se ha leído un manifiesto sobre la jornada.