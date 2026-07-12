El Ayuntamiento de Segovia incorpora a su fondo documental un retrato fotográfico de la infanta Isabel de Borbón - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado a su fondo documental un retrato fotográfico de la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente como 'La Chata', una obra donada a la institución por José Luis Polo Benito.

La fotografía, que formaba parte del legado familiar del donante, descendiente del industrial segoviano Timoteo Polo, podrá contemplarse desde este fin de semana en el espacio expositivo del zaguán de la Casa Consistorial, donde permanecerá expuesta durante los próximos meses.

La formalización de esta donación tuvo lugar el sábado con la firma del acta de entrega por parte del donante y del concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este acto, la imagen pasa a formar parte del fondo documental de la Alhóndiga/Centro Segoviano de Fotografía, dentro de su función de preservación del patrimonio fotográfico vinculado a Segovia, contribuyendo al enriquecimiento de las colecciones municipales.

Monroy ha destacado sobre la obra que "es un privilegio contar con imágenes fotográficas que forman parte de la historia de Segovia y, además, que hayan sido generosamente entregadas por un particular, permitiendo conservar y compartir con toda la ciudadanía un legado de gran valor histórico y documental".

La pieza donada es un retrato de doña María Isabel Francisca de Borbón y Borbón (1851-1931), infanta de España y dos veces princesa de Asturias, realizado hacia 1905 por el prestigioso fotógrafo Fernando Debas, considerado uno de los grandes retratistas de la Casa Real durante la Restauración.

Debas ostentó el título de Primer Fotógrafo de Cámara de Su Majestad y desarrolló una intensa actividad retratando a la familia real y a destacadas personalidades de la época.

En la parte inferior del retrato conserva tres inscripciones manuscritas originales: la dedicatoria "Para Timoteo Polo", la fecha y lugar "Madrid, 25 de febrero de 1905" y la firma autógrafa de la infanta, "Isabel de Borbón".

Esta dedicatoria testimonia la estrecha relación que mantenía Timoteo Polo, conocido industrial segoviano, con la Familia Real Española, sobre todo con la infanta Isabel de Borbón, a quien solía visitar todos los veranos en la Granja de San Ildefonso.

La fotografía fue un regalo personal de la infanta y ha permanecido desde entonces en el patrimonio familiar hasta su donación al Ayuntamiento.

Además, el cartón fotográfico mantiene la identificación del estudio de Fernando Debas en la calle Alcalá, 31 de Madrid.

La obra destaca también por el marco original que la acompaña, realizado en madera de nogal tallada. Su decoración incorpora flores de lis en los vértices, un símbolo tradicionalmente asociado a la monarquía y la nobleza, así como las iniciales "I de B", de Isabel de Borbón talladas en relieve en la parte superior.

Junto al retrato fotográfico, el Ayuntamiento ha instalado en el zaguán de la Casa Consistorial varios paneles informativos que permiten conocer tanto la figura de Timoteo Polo como la trayectoria del fotógrafo Fernando Debas.