El Ayuntamiento de Segovia invierte casi 100.000 euros en la reparación de instalaciones deportivas

SEGOVIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia invertirá casi 100.000 euros en la reparación de varias instalaciones deportivas de la ciudad, con actuaciones centradas en la eliminación de goteras en los pabellones Enrique Serichol y María Martín y en la reforma integral de la pista polideportiva Las Arenas.

En este marco, tras completar en el primer trimestre de 2025 la primera fase de arreglo de goteras en el Pabellón Emperador Teodosio, con una inversión cercana a los 50.000 euros, el Consistorio ha adjudicado ahora la segunda fase de intervenciones, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

Las obras de reparación en los pabellones María Martín y Enrique Serichol tendrán un presupuesto total de 45.663,66 euros, IVA incluido) y un plazo de ejecución de un mes, cuyo inicio está previsto para la próxima semana.

En el pabellón María Martín se acometerá una rehabilitación completa de la cubierta plana, retirarán las capas existentes e instalarán un nuevo sistema de impermeabilización con tela asfáltica, aislamiento térmico y protección con grava, lo que "garantizará" una mayor durabilidad frente a los agentes atmosféricos.

Además, se repararán los falsos techos dañados en vestuarios, pasillos y otras zonas interiores, así como la recuperación de la funcionalidad y estética del recinto.

En el pabellón Enrique Serichol, las obras se centrarán en los puntos "críticos" de filtración, incluirán la reparación del falso techo registrable de la sala multiusos y las zonas afectadas de vestuarios y pasillos.

También se procederá a la limpieza de canalones y sellado con tela asfáltica, así como a la sustitución de la chimenea de chapa galvanizada deteriorada por una nueva, que garantice la correcta evacuación de gases y la impermeabilidad de la cubierta.

LAS ARENAS

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado la reforma de la pista polideportiva Las Arenas por un importe de 47.444,70 euros, IVA incluido, a los que se sumarán más de 3.000 euros adicionales para el pintado de la superficie, la reparación de porterías y canastas, y la reposición de redes.

Los trabajos contemplan la retirada completa del vallado perimetral en mal estado, su reposición y posterior pintura, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar el entorno deportivo del barrio.

Estas actuaciones se suman a las ya realizadas en la pista del barrio de San Millán, donde se llevó a cabo una reforma integral del vallado y se instalaron cuatro canastas antivandálicas, creando dos nuevas pistas 3x3; y en la pista del Valle de Tejadilla, con la reposición del vallado en los fondos. Además, el área de Deportes iniciará próximamente la reforma integral de la pista El Reloj en Nueva Segovia.