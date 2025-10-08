Ayuntamiento de Segovia muestra el retrato de Isabel la Católica para la recreación de su proclamación como reina

SEGOVIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El retrato de la reina Isabel I de Castilla, 'la Católica', creado por José Luis López Saura para los actos de recreación de la proclamación como reina, se puede ver en el zaguán del Ayuntamiento de Segovia, lugar "principal de paso" de vecinos y visitantes a la Casa Consistorial.

El retrato es una imagen ecuestre de Isabel de Trastámara, Isabel de Castilla, realizado en gran formato - 3,5 metros de alto por 3 metros de ancho- por el artista José Luis López Saura, especialista en diseño de carteles cinematográficos, que ha impreso en la imagen un aire épico, con el homenaje a la figura de Isabel y al género del retrato ecuestre, tradicionalmente reservado a monarcas y grandes personajes.

La imagen tiene una cuidada atención al detalle histórico, como es la indumentaria y el escudo de Castilla. La pintura ha servido previamente como fondo 'photocall' en el templete de la plaza Mayor, en los dos últimos años en los que el área de Turismo municipal ha organizado la recreación de la proclamación popular de Isabel, hija de Juan II, como reina de Castilla.

Ahora, el cuadro alarga la memoria del personaje y su vínculo con Segovia, la ciudad que de forma popular, por aclamación, aceptó el nombramniento de la reina de Castilla y fue la primera plaza que gritó 'Castilla con Isabel' en un tiempo convulso para la corona castellana, que a la muerte del hermano de Isabel, Enrique IV, debatía el cargo entre Isabel y su pretendida sobrina, Juana 'la Beltraneja'.