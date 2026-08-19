El Ayuntamiento de Segovia prestará apoyo al riego de zonas verdes en 25 comunidades afectadas por restricciones de agua

SEGOVIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia comenzará a prestar este jueves, 20 de agosto, el servicio de apoyo al riego de las zonas verdes 25 comunidades de vecinos afectadas por las restricciones de agua desde el embalse de Puente Alta.

Las beneficiadas se ubican en la zona sur de Segovia, en áreas como El Carmen, El Palo Mirasierra, carretera de Valdevilla, Comunidad de Villa y Tierra, la entidad local menor de Revenga, el barrio incorporado de Hontoria, así como los polígonos industriales de El Cerro, Hontoria y Acueducto.

En total, han sido 27 las comunidades que han solicitado información sobre este servicio, aunque serán finalmente 25 las que se beneficien del mismo, que empezará por cuatro de ellas ubicadas en el barrio de La Albuera, que ejecutarán el riego a lo largo del primer turno, desde las 9.00 horas.

El sistema establecido contempla el desplazamiento de camiones nodriza del Parque de Bomberos de Segovia cargados con agua no tratada del pantano del Pontón Alto, al que engancharán mangueras de los propios bomberos, operadas por trabajadores o vecinos de las propias comunidades.

También se ha establecido otro turno de riego, en este caso, entre las 20.00 y las 21.00 horas los días lectivos por turnos para llegar a las distintas comunidades, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este servicio, establecido por las concejalías de Sostenibilidad Ambiental, Participación Ciudadana y Seguridad, el Ayuntamiento trata de aliviar la degradación de las zonas verdes y jardines de las comunidades afectadas por las restricciones.

El propio Ayuntamiento confía en que este servicio deje de ser necesario "a la mayor brevedad posible", una vez que entre en funcionamiento el sistema de bombeo provisional de agua desde Puente Alta hasta el Rancho del Feo, cuya instalación lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), un sistema que permitirá poner fin a las restricciones que pesan sobre los barrios de la zona sur de Segovia.