El Ayuntamiento de Segovia recuerda las precauciones para evitar incendios al depositar cenizas de estufas y chimeneas

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de seguridad a la hora de depositar las cenizas procedentes de estufas y chimeneas en los contenedores de residuos con el objetivo de prevenir incendios fortuitos.

Según ha señalado el Consistorio, durante los meses de invierno se incrementa el uso de estos sistemas de calefacción en los hogares y, en consecuencia, la generación de cenizas.

Si los restos no se manipulan correctamente pueden conservar calor durante horas e incluso días, lo que supone un riesgo potencial de incendio en el interior de los contenedores.

Por este motivo, desde la Concejalía se recomienda que las cenizas y brasas se dejen reposar entre 24 y 48 horas antes de su eliminación, siempre en un cubo o recipiente metálico, para garantizar que estén completamente apagadas. Asimismo, se aconseja humedecerlas previamente con agua como medida adicional de seguridad.

El Ayuntamiento ha subrayado que estas precauciones son fundamentales para evitar daños materiales y riesgos para la seguridad pública, y ha agradecido la colaboración de las asociaciones vecinales, a las que se han trasladado estas recomendaciones para su difusión entre los vecinos y vecinas de los distintos barrios de la ciudad.