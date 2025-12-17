El Ayuntamiento de Segovia renueva las áreas infantiles en La Merced y San Marcos con una inversión de 48.000 euros

El concejal de Sostenibilidad, Gabriel Cobos; la presidenta de Vecinos de San Andrés, Blanca García; el alcalde José Mazarías, y el vecino Luis Cuesta - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha renovado el mobiliario de las áreas infantiles de la plaza de La Merced y del barrio de San Marcos con una inversión total cercana a los 48.000 euros.

El alcalde, José Mazarías, y el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, han visitado ambas áreas con las obras finalizadas, donde han estado acompañados por la presidenta de la asociación de vecinos de San Andrés, Blanca García y por Luis Cuesta, vecino del barrio, meintras que en San Marcos les ha acompañado la presidenta de la asociación de vecinos de este barrio, Paloma Herrero.

En ambas zonas infantiles las instalaciones anteriores eran ya obsoletas, con evidente deterioro que podía afectar a al seguridad infantil, por lo que se ha priorizado esta renovación para "adaptar las instalaciones a la normativa europea vigente, con espacios seguros, modernos y adecuados para el uso diario de los niños y niñas", ha manifestado Mazarías.

Los trabajos han consistido en la retirada de los juegos obsoletos y sus cimentaciones y estructuras de anclaje y posteriormente se han instalado nuevos elementos de juego, se ha restaurado el pavimento con limpieza y aportación de arena de río lavada, y se ha incorporado vallado de seguridad y nueva cartelería informativa.

En ambas áreas infantiles se han instalado dos conjuntos de multijuegos que incluyen toboganes, tubos, distintos niveles de plataformas y zonas de escalada.

Además, se han colocado balancines, uno de dos plazas en el barrio de San Marcos y otro con capacidad para ocho niños en la plaza de la Merced.

En el área infantil de San Marcos se ha apostado especialmente por la integración con el entorno, incorporando una estructura de juego inspirada en un castillo (dada la cercanía del área infantil a la Pradera de San Marcos). La cartelería informativa hace referencia a esa ubicación privilegiada, a los pies del Alcázar.

Todos los juegos y estructuras instalados están fabricados con materiales de alta calidad, gran resistencia y larga durabilidad, lo que garantiza un bajo mantenimiento.