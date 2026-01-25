El Ayuntamiento de Segovia reparte 150 sacos de pienso entre los voluntarios encargados de las colonias felinas

Berta Migueláñez, en el reparto de alimentos organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Gestora de Colonias Felinas. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Gestora de Colonias Felinas, en colaboración con Gescofes, reparten alimentos entre los 72 voluntarios encargados de la gestión de las colonias felinas de la ciudad.

Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y la gestión responsable de los animales urbanos bajo la supervisión de la concejala de Salud Pública, Berta Migueláñez, quien ha acompañado a los miembros de la entidad, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

La distribución de los 150 sacos previstos se llevará a cabo en la sede asociativa del barrio de Nueva Segovia y se extenderá durante los dos próximos fines de semana para evitar las dificultades causadas por las actuales inclemencias meteorológicas.

La iniciativa servirá para la actualización del censo de gatos de la capital segoviana, mediante la información que aporten los gestores acreditados sobre el estado real de cada grupo de animales para una planificación municipal con mayor precisión.

Migueláñez ha subrayado que este avance supone "un nuevo progreso en la aplicación de la normativa vigente" y ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para el mantenimiento de la salud pública y el cuidado de los felinos en el entorno urbano.

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Segovia organizará además una charla informativa sobre buenas prácticas y convivencia vecinal junto con otras actividades formativas destinadas a reforzar el conocimiento del modelo de gestión de colonias.