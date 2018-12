El Ayuntamiento de Segovia repetirá la prueba a dos opositores a policía municipal tras observar irregularidades el TSJ

Publicado 18/12/2018 18:15:52 CET

SEGOVIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha convocado mañana, 19 de diciembre de 2018, a las 17.00 horas en la sala de la biblioteca de la Casa Consistorial, a los dos aspirantes a agentes del Cuerpo de Policía Local de esa localidad que se vieron excluidos del proceso selectivo celebrado en enero de 2017, con el fin de repetir la prueba de personalidad en los términos establecidos en las bases de la convocatoria, según informa el bufete Vázquez Legal.

De este modo, el Ayuntamiento de Segovia da cumplimiento a dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso 1 de Segovia, una de ellas ratificada posteriormente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que condenaban a la corporación local a repetir a los aspirantes excluidos la prueba de personalidad por apreciar graves irregularidades en el desarrollo de la misma, la cual fue dirigida y supervisada por un psicólogo colaborador habitual del Ayuntamiento.

A pesar de que la supervisión en la prueba que se celebra mañana ha sido recurrida por ambos aspirantes, el psicólogo volverá a formar parte del proceso selectivo. No obstante, los dos agentes convocados confían en superar la prueba de personalidad y demostrar su aptitud para ingresar en el cuerpo de Policía Local de Segovia, ya que no se entendería que no fueran declarados aptos cuando ambos se encuentran prestando servicio como Policías Locales en distintos ayuntamientos, y uno de los aspirantes cuenta con una experiencia continuada de casi 13.

Los aspirantes desean que el Ayuntamiento de Segovia cumpla el fallo de la sentencia dentro de los parámetros legales establecidos en las bases de la convocatoria.