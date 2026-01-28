Ayuntamiento de Soria y Fundación Fadess trabajarán para combatir la brecha digital y detectar la soledad no deseada

Ana Romero (Izda) Y Natalia Briongos Presentan La Formación Sobre Brecha Digital. - EUROPA PRESS

SORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y la Fundación Fadess han puesto en marcha un curso contra la brecha digital fruto del convenio de colaboración suscrito entre ambas partes, que también trata de detectar la soledad no deseada.

La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Soria, Ana Romero, y la responsable de Fadess, Natalia Briongos, han presentado este convenio, que servirá como "soporte" para lograr estos dos objetivos.

Romero ha señalado que desde el Ayuntamiento de Soria son conscientes de las dificultades de las personas mayores para llevar a cabo "trámites online, bancos, médicos, administraciones públicas y soledad no deseada". Así, ha apuntado que este convenio es "un soporte" para ayudar a combatir la brecha digital y detectar la soledad no deseada, además de cumplir con el objetivo de envejecimiento activo.

La concejal ha explicado que, al vincularse a Fadess como entidad, centro especial de empleo, "favorece la empleabilidad de una persona con discapacidad" y ha señalado que la intención es que sea un "compromiso a largo plazo".

En este caso, la formación corre a cargo de Nagore Ramil de Lucas. Asimismo, ha puntualizado que se combate la brecha digital a través de la formación de las Aulas de la Tercera Edad, que cuentan con 245 alumnos.

El convenio con Fadess se enmarca en una estrategia municipal con el tercer sector que cuenta con un presupuesto de 335.000 euros. Romero ha incidido en que el Ayuntamiento es una administración cercana pero que no podría llegar tan lejos sin las asociaciones, que necesitan financiación estable y con las que se crea "una red de trabajo".

Por su parte, Natalia Briongos ha manifestado que Fadess es una entidad que "cuenta con personas que pueden realizar trabajo y aportar muchas cosas, ayudando a otros colectivos, por ejemplo, en la brecha digital".

La responsable de Fadess ha subrayado que su objetivo en este curso es "hacer accesible el mundo digital a las personas". A través de este centro de atención a las personas mayores y otras personas con brecha digital (inmigrantes u otros colectivos), "se ha conseguido evitar estafas", como ha apuntado Briongos. La atención para esta formación está ubicada en un despacho de servicios sociales del Ayuntamiento de Soria, en la plaza Mayor.