El Ayuntamiento de Soria licita la iluminación navideña para los próximos tres años por más de 740.000 euros

El centro de Soria, iluminado en Navidad. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Soria ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la licitación del suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación y ornamentación navideña de la ciudad para los próximos dos años, prorrogable a tres.

El contrato presenta un valor estimado de 742.857,15 euros, IVA excluido, y forma parte de una estrategia municipal más amplia para consolidar la Navidad como uno de los principales escaparates turísticos, comerciales y hosteleros de Soria.

Más allá de sus aspectos técnicos, la iluminación constituye una de las piezas "fundamentales" del modelo de Navidad desarrollado los últimos años. El objetivo municipal es ofrecer una imagen atractiva de Soria, generar nuevos motivos para visitarla, acompañar la actividad del comercio y la hostelería y reforzar su posición como ciudad de compras y destino familiar.

El concejal Javier Muñoz ha destacado que "se ha pasado de una ciudad que durante la Navidad veía como parte de sus vecinos se iban a otros lugares para disfrutar de su iluminación, sus compras o su programación, a una ciudad que atrae". A ello se suma el añadido que supone la puesta en marcha de los Soria Bonos ya asentados en el calendario.

Muñoz ha insistido en que "no es únicamente colocar luces, sino construir una experiencia de ciudad". "La iluminación transforma los espacios públicos, mejora la imagen de Soria y actúa como reclamo para que sorianos y visitantes recorran las calles, entren en los comercios, disfruten de la hostelería y prolonguen su estancia", ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press.

La iluminación se integrará en un amplio programa de actividades culturales, infantiles y de ocio que permitirá distribuir la actividad por diferentes puntos de la ciudad.

A ella se sumarán reclamos ya consolidados como el Zoo de Luz, la Casa de Papá Noel, el mercado navideño y el Nacimiento de la plaza Mayor, además de espectáculos, animación en las calles y propuestas familiares desarrolladas también en colaboración con el tejido comercial.

DOS CAMPAÑAS PRORROGABLES A TRES

El expediente incluye el suministro de los elementos de iluminación y ornamentación en régimen de alquiler, así como su instalación, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento durante toda la campaña y posterior desmontaje.

La duración inicial del contrato es de dos años, correspondientes a las campañas navideñas 2026/27 y 2027/28, con la posibilidad de una prórroga por un año más para incorporar la campaña 2028/29.

El presupuesto base para los dos años iniciales asciende a 495.238,10 euros sin IVA y 599.238,10 euros con impuestos incluidos. El valor estimado total, incluyendo la eventual prórroga, alcanza los 742.857,15 euros sin IVA.

La licitación se tramita mediante un procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, lo que amplía su difusión a empresas nacionales y europeas.

Las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas exclusivamente por vía electrónica hasta el 10 de septiembre de 2026, a las 19.00 horas.

La valoración combinará el proyecto técnico y los criterios automáticos. Estos últimos, incluido el precio, suman 56 puntos, mientras que la propuesta técnica alcanza los 44 restantes.

El Ayuntamiento ha subrayado que busca una solución que conjugue "calidad estética, seguridad, eficiencia, variedad y adaptación a los distintos espacios urbanos".