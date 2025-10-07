El Ayuntamiento de Soria repartirá llaveros de buenas prácticas micológicas y una guía didáctica

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria presenta una nueva iniciativa del proyecto Mycotour - EUROPA PRESS

SORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria repartirá un llavero de buenas prácticas y una micoguía o guía didáctica, dentro del proyecto europeo Mycotour que se está desarrollando en la ciudad.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha explicado que el objetivo es repartir estas dos nuevas propuestas dentro de actividades micológicas como exposiciones.

La concejal ha subrayado que la guía didáctica, de la que se han editado 5.000 ejemplares, ofrece una introducción a qué son las setas, su función y aspectos generales.

Además, es una guía de buenas prácticas en el monte, que explica los pasos a seguir para una recolección responsable en los montes de la provincia. El folleto incluye fichas con las especies más conocidas o frecuentes, tanto comestibles como venenosas.

El contenido de la guía se completa con un recetario, códigos QR para obtener en poco tiempo y en pocos pasos el permiso micológico, e incluso mapas de recolección, detalles de infraestructuras micológicas de la provincia, teléfonos de contacto y pasatiempos para los más pequeños.

Además, se han adquirido 2.000 llaveros de buenas prácticas. Se trata de un llavero con un calibre de cuatro centímetros de diámetro, que muestra de forma visual y práctica en una recolección, cuáles son los ejemplares que se pueden y no se pueden recolectar.

Así, este llavero hace referencia a especies micológicas de cierto tamaño, ya que otras "como las senderillas, se pueden recolectar igualmente por debajo de los cuatro centímetros de diámetro ya que no los alcanzan de ningún modo", como ha aclarado la concejal.