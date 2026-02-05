El Ayuntamiento y la Subdelegación, pendientes de las crecidas "no alarmantes" de los ríos en Valladolid

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, han explicado a los medios de comunicación la evolución de los cauces de los ríos ante el episodio actual de crecidas, que por el momento como ha apuntado el representante gubernativo no son "alarmantes".

En la provincia, como ha detallado Canales, en la mañana de este jueves sólo consta una estación de aforo en nivel de aviso amarillo, concretamente el Duero en San Miguel del Pino, con tendencia "creciente, pero poco creciente". De hecho, apenas una hora después de estas declaraciones la tendencia en este punto era a la baja.

En cualquier caso, la Subdelegación está en situación "vigilante" tiene "puestas las miradas" en ese punto en la provincia "por si hay algún tipo de aviso de desbordamiento" y también con la previsión de que el próximo fin de semana las previsiones de contaminación continúen, así que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los ríos.

Jacinto Canales ha añadido que en los últimos días se han desbordado algunos cauces en el norte de la provincia, pero "sin causar daños significativos" más allá de tierras de labranza.

En el caso de la capital, Carnero ha asegurado que las previsiones meteorológicas de las próximas horas y días indican que "las circunstancias harán que vaya remitiendo la intensidad" y desde el punto de vista de los cauces la previsión es que la situación está "estabilizada con tendencia a la remisión".

Carnero ha puntualizado que el Ayuntamiento está "en contacto permanente con emergencias, protección civil y la propia Confederación Hidrográfica del Duero".

En el caso del río Esgueva, ha añadido, la tendencia es ligeramente creciente pero considera que "todo indica" que no vayan a anegarse los paseos laterales, mientras que el Pisuerga se encuentra a la baja. "Pero tenemos que seguir expectantes ante la posibilidad de que haya cualquier tipo de riesgo", ha matizado.