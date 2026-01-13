Ayuntamiento subraya que los técnicos explicarán a "cualquier grupo" que las fisuras en Arco de Ladrillo eran previstas

Archivo - El viaducto de Arco de Ladrillo, tras las obras concluidas en mayo de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este martes que los técnicos municipales podrán explicar a "cualquier grupo" político que las fisuras que se han producido en el viaducto de Arco de Ladrillo, y que el equipo de Gobierno vincula a la dilatación de los elementos constructivos, estaban previstas después de las obras concluidas hace menos de ocho meses.

Tanto el regidor como el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, han salido al paso este martes de las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha reclamado un "informe urgente" sobre el estado del viaducto ya que afirma que no se "fían de la palabra" del alcalde.

En declaraciones a los medios de comunicación, l edil del PP ha descartado elaborar un nuevo informe sobre el viaducto, aunque el alcalde, ante la pregunta de los medios de comunicación ha señalado que los técnicos municipales "podrán señalar" a "cualquier grupo que lo pida" la explicación que da el equipo de Gobierno sobre las fisuras.

Carnero ha aseverado que "desde un punto de vista técnico" estaba previsto que se pudieran producir estas grietas en los meses de invierno ya que los técnicos optaron en la actuación que se llevó a cabo en el viaducto entre 2024 y 2025 se dejara un menor número de juntas de dilatación; y se preveía también que hubiera que llevar a cabo una actuación adicional para repararlas.

Se trata, según el alcalde de "una circunstancia totalmente controlada" y que ha calificado de "ordinaria" en la que "no hay nada que pueda suponer una alarma para ningún ciudadano".

Por su parte, el concejal Alberto Gutiérrez ha sido más crítico con la oposición y ha reprochado al portavoz socialista su supuesto "desconocimiento" porque defiende que "lo que se ha producido son fisuras naturales de los periodos de contracción entre el verano y el invierno", cosas que califica de "absolutamente normales".

Gutiérrez que ha garantizado la seguridad para los usuarios del viaducto, que mantendrá su función, aunque el Ayuntamiento ejecutará obras, tanto en estos días, en los que ya se ha "resuelto" alguna de las fisuras, y en el próximo mes de abril cuando finalice la etapa invernal se procederá a "marcar las juntas de dilatación sin más problema".