El Ayuntamiento de Valladolid abre este viernes el aparcamiento de la calle Bálago tras las obras de adecuación

Aparcamiento disuasorio habilitado en la calle Bálago, en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en servicio este viernes, 4 de septiembre, el nuevo aparcamiento disuasorio de la calle Bálago, en el entorno de Huerta del Rey-Girón, tras la finalización de las obras de acondicionamiento de una parcela municipal que se utilizaba de forma precaria y ocasional para estacionar vehículos.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el nuevo estacionamiento dispone de 172 plazas para vehículos, de las que cinco están reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro cuentan con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 238.000 euros y ha permitido transformar una parcela de 3.404 metros cuadrados hasta ahora infrautilizada en un espacio destinado a facilitar el estacionamiento y mejorar la movilidad en la zona.

Los trabajos han incluido la pavimentación de los viales y las plazas de estacionamiento, la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, alumbrado público, saneamiento y acometidas eléctricas y de telecomunicaciones.

La apertura del aparcamiento de Bálago se enmarca en el Programa de Actuaciones en Espacios de Estacionamiento del Ayuntamiento de Valladolid, que contempla la creación de nuevos aparcamientos disuasorios, para residentes y para vehículos pesados en distintos puntos de la ciudad.

Estará disponible justo antes del inicio de la Feria, el evento de ocio y compras que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en el recinto ferial vallisoletano, situado en las cercanías de esta nueva superficie disuasoria.

El párking forma parte del programa municipal para crear más de 2.400 plazas de aparcamiento en la ciudad.