El Ayuntamiento de Valladolid acepta la cesión del claustro que se instala en San Juan y que estará concluido en junio

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aceptado este lunes la cesión del claustro del antiguo convento de la Merced Calzada que se ha restaurado y se instala desde hace meses en la plaza de San Juan, donde el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, prevé que las actuaciones estén concluidas "finalizado el mes de junio".

En declaraciones recogidas por Europa Press en rueda de prensa, Carnero ha explicado que entre los asuntos del orden del día de este lunes, se ha aprobado la aceptación de la donación modal con carga onerosa de parte de la arquería histórica del claustro pequeño del antiguo convento de la Merced Calzada.

Como ha recordado, esta pieza patrimonial se localizó en 2016 durante la revisión del catálogo de protección arquitectónica del nuevo Plan General en el pago de 'Los Quemadillos', a las afueras de Valladolid, junto al término municipal de Simancas.

La donación ha sido formalizada por la mercantil Agricultura y Genética SL, propietaria de los restos, por un importe de 39.530 euros, una cantidad significativamente inferior a la valoración pericial de la arquería, estimada en 224.108 euros.

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsó la redacción del proyecto de limpieza y traslado, adjudicado al estudio Cuadrante, y obtuvo la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León para proceder tanto al traslado como a su nueva ubicación en la Plaza de San Juan, espacio vinculado históricamente al convento original.

Carnero ha subrayado que con esta actuación la ciudad "recupera una parte importante de la historia", protege el patrimonio y "devuelve al barrio de San Juan" un elemento que "forma parte de la identidad del mismo".

La intervención contempla el desmontaje integral de los elementos pétreos, su limpieza especializada, restauración y posterior recolocación respetando las proporciones originales del claustro. Además, los arcos recuperarán su orientación original y se instalará señalética para divulgar su historia entre vecinos y visitantes.

El presupuesto de desmontaje, traslado y recolocación asciende a 259.020 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento. Las obras fueron adjudicadas en 2025 a la empresa Cabero.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025, con el análisis de los sillares, sus patologías y las diversas pruebas de limpieza con distintos sistemas, lo que determinó la proyección de silicato de aluminio como la óptima. Los sillares fueron limpiados por personal restaurador cualificado, a lo que siguió el desmontaje de los sillares y su numeración individualizada para permitir su adecuada recolocación en la Plaza San Juan.

Hasta la fecha han sido desmontadas aproximadamente 600 piezas de piedra, transportadas en 80 palés, limpiadas y tratadas para garantizar su correcta conservación antes de su reinstalación.

En la actualidad, los trabajos de recolocación en la Plaza de San Juan avanzan a buen ritmo y su finalización está prevista para la segunda quincena de junio. Además, el Área de Medio Ambiente, a través del Servicio de Parques y Jardines, renovará el pavimento y el mobiliario urbano del espacio resultante.

El proyecto se completará con iluminación monumental, luminarias integradas en el suelo y tratamientos antigrafiti para reforzar la conservación futura del conjunto.

El Ayuntamiento de Valladolid recuperará con esta actuación un elemento singular de su patrimonio histórico y devolverá al entorno de la Plaza de San Juan un fragmento de su identidad que durante décadas se consideró perdido para siempre.

INVESTIGACIÓN DE LOS RESTOS

El Ayuntamiento ha recordado que los restos patrimoniales fueron hallados adosados a una casona en ruinas de estilo regionalista y estaban compuestos por 14 arcos con columnas jónicas y un blasón, en un avanzado estado de deterioro, con presencia de líquenes, algas y grafitis.

Tras una investigación impulsada por el Ayuntamiento, se confirmó que los arcos pertenecieron al antiguo convento de la Merced Calzada, situado en la manzana delimitada por la Plaza de San Juan y las calles de la Merced, Maldonado y Don Sancho. En concreto, formaban parte del claustro procesional del convento, diseñado a comienzos del siglo XVII por el arquitecto vallisoletano Pedro de Mazuecos el Mozo, que trabajó para Felipe III y ejecutó un buen número de excelentes obras destacadas, como la portada del Palacio Fabio Nelli.

El convento fue parcialmente desmantelado durante la ocupación francesa en 1809 y posteriormente afectado por la desamortización de 1836. Tras diversos usos y transformaciones urbanísticas, parte de los arcos fueron trasladados en el siglo XX a la finca de 'Los Quemadillos', donde permanecieron durante décadas.

En 2020, el Plan General de Ordenación Urbana incorporó estos restos al catálogo de protección, teniendo en cuenta además que el blasón conserva la consideración de Bien de Interés Cultural.