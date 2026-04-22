Ayuntamiento de Valladolid activa aviso por contaminación, pero sin medidas ya que procede de un episodio "natural"

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este miércoles de que durante el martes se superaron en todas las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, lo que conllevaría la activación de la 'Situación 2' de aviso, pero al tratarse confirmarse que en estos días afecta a la atmósfera un episodio de intrusión de aire africano "de origen natural" no se adoptarán medidas estructurales.

Así lo explican fuentes municipales en un comunicado enviado a los medios de comunicación, recogido por Europa Press, en el que también se informa de la desactivación de la 'situación 1' preventiva por contaminación, en este caso, por ozono, si bien el Ayuntamiento no informó a los medios del inicio de dicha situación y simplemente se incluyó la información en la sección de 'noticias' de la web municipal (valladolid.es).

Las estaciones de la red superaron este martes los 50 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión del tipo PM10, valor con el cual se activaría la 'Situación 2, Aviso', según recoge el Plan de Acción.

Esas partículas, ha añadido el Ayuntamiento, proceden del episodio de intrusión de la masa de aire procedente del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Este episodio se inició ayer y la previsión es que continúe a lo largo de los siguientes días.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, el Ayuntamiento justifica que no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa de que, ante los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire "probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables".

Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre. Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Por otra parte, el Servicio de Medio Ambiente también ha informado de que mientras en los días 17, 18 y 19 de abril prácticamente todas las estaciones de la red habían superado los 100 microgramos por m3 de ozono como valor máximo de las medias móviles octohorarias, lo que motivó la activación de la 'Situación 1, Preventiva', en la jornada del martes 21 no se alcanzaron esos niveles, por lo que se desactivó el mecanismo.

En cualquier caso, el Consistorio recuerda que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.