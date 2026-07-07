Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 1 por contaminación por ozono y recomienda el transporte público

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado este martes la situación 1, preventiva, por un episodio de contaminación por ozono, al superarse por tercer día consecutivo los valores medios octohorarios fijados para activar el plan de acción.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, por tercer día consecutivo --sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de julio-- se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, los 100 microgramos por metro cúbico de aire (100 ug/m3).

A su vez, se ha superado por segundo día el valor octohorario de 120 ug/m3 en alguna de las estaciones, lo que si persiste este martes supondría uno de los escenarios previstos para la situación 2, de aviso, en la que se podrían tomar medidas restrictivas del tráfico.

Además, el Ayuntamiento advierte de que la previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es probable que se mantengan altas.

Al haberse superado por segundo día consecutivo el valor octohorario de 120 ug/m3, el Consistorio ha considerado "importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día".

En el comunicado han explicado que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

En cuanto a las recomendaciones, se indica que la actual calidad del aire "probablemente no afecte a la población general", pero puede suponer "un riesgo moderado para los grupos de riesgo".

Para estas personas se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre; en el caso de padecer asma o enfermedades respiratorias deben "seguir cuidadosamente su plan de medicación". Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población en general se plantea "disfrutar de actividades al aire libre de manera normal", pero reducirlas en las horas centrales del día.

Se indica que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.