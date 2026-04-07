El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 1 'preventiva' por contaminación por ozono

Vista panorámica de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la Situación 1, 'Preventiva', por un episodio de contaminación por ozono, al superarse en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica (RCCAVA) el valor de referencia fijado en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación.

El Ayuntamiento ha publicado esta información en la página web municipal, donde se indica que el Servicio de Medio Ambiente ha informado que se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de ozono de media octohoraria --periodos de ocho horas-- en las estaciones de medida de la RCCAVA, y en cuatro días consecutivos, en concreto los días 3, 4, 5 y 6 de abril.

En concreto el valor se ha superado en los cuatro días en la estación denominada 'Vega Sicilia', situada en el paseo de Zorrilla en el barrio de Covaresa, mientras en las denominadas 'Michelin 1' y 'Michelin 2' sólo se ha superado en la jornada del día 6. En el resto los valores medidos no han llegado a los 100 ug/m3 de media octohoraria.

En cualquier caso, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

Según explica la información publicada en la web, el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

La previsión del descenso de las temperaturas durante este martes, lleva a indicar, según las mismas fuentes, "que las concentraciones de ozono es probable que bajen".

Se advierte de la importancia, "para no tener que activar medidas más restrictivas" de que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

Además, se emiten recomendaciones, ya que si bien se considera que la calidad del aire con estas mediciones "no afecta a la población general", puede presentar un "riesgo moderado para los grupos de riesgo" como personas con asma o enfermedades respiratorias o problemas del corazón.

Para la población en general se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre "de manera normal" pero reducir las actividades deportivas en las horas centrales del día.

Se recuerda a la ciudadanía que puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.