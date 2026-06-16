Ayuntamiento de Valladolid activa la 'Situación 1, Preventiva' por contaminación por ozono

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la 'Situación 1, Preventiva' por contaminación por ozono después de que se hayan superado durante tres días --13, 14 y 15 de junio-- el valor de referencia --100 microgramos por metro cúbico-- marcado por en los planes de acción municipales.

La previsión de altas temperaturas para esta semana indica que es probable que las concentraciones de ozono se mantengan altas, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Los valores han subido progresivamente durante estos tres días, con valores máximos en la estación de Michelin 1 de 118 microgramos por metro cúbico, alcanzados ayer.

En este contexto, el Consistorio recomienda, para no tener que activar medidas más restrictivas, utilizar en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

"La calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo", añade el comunicado.