Ayuntamiento de Valladolid, de acuerdo con el desdoble de la VA-113 y VA-140, pero recuerda incumplimientos del Gobierno

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, el 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca, ha mostrado este miércoles su apoyo a la reclamación del desdoblamiento de las carreteras VA-113 y VA-140, que conectan la ciudad, respectivamente, con las localidades de Santovenia y Renedo, pero ha recordado al Grupo Socialista que debería reclamar también "actuaciones necesarias" que dependen del Gobierno del PSOE y que no están ejecutadas, como el desdoblamiento de la carretera de León o la glorieta de San Agustín.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Gutiérrez Alberca ha reprochado que "son tiempos de campaña electoral" y, en su opinión, "los malos políticos suelen aprovechar la oportunidad, el oportunismo, de intentar hacer este tipo de reivindicaciones en estos meses electorales".

El edil del PP ha considerado que las actuaciones en las carreteras de Santovenia y Renedo son "necesarias" para el equipo de Gobierno, aunque ha recordado que el Ayuntamiento tiene "muchas cuestiones que atender en la ciudad de Valladolid".

Ha recordado que, recientemente la Junta ha ejecutado una actuación "muy importante" con el carril bici de la carretera de Santovenia, que además ha apuntado que tendrá "continuidad" con la instalación de alumbrado público, que va a correr a cargo de Adif, ya que en esa zona se ejecutan también obras para la ampliación de la trama ferroviaria con una tercera vía en la línea de alta velocidad al norte de la estación Campo Grande.

En el caso de la carretera de Renedo, Gutiérrez ha apuntado también que apoyan la reclamación pero tras ello ha mostrado su sorpresa porque "la preocupación del Grupo Municipal Socialista vaya por estas infraestructuras y se omita o no se continúe la reivindicación de las necesarias actuaciones que el Gobierno central" también tiene pendientes.

Según ha apuntado, se refiere a obras pendientes desde hace tiempo como el desdoblamiento de la carretera N-601 (Valladolid-León) o las actuaciones que tienen que ver con la glorieta de San Agustín, en la que se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes para ejecutar una solución soterrada pero el equipo de Gobierno asegura que lleva pendiente desde septiembre una reunión con la Dirección General de Carreteras.