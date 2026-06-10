El Ayuntamiento de Valladolid adjudica la gestion de la Escuela Municipal de Música para dos cursos por 1,09 millones

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado la gestión de la Escuela Municipal de Música 'Mariano de las Heras' para los dos próximos cursos por un importe de 1.099.526 euros a In Pulso Musical Sociedad Cooperativa, ajudicataria desde 2013, tras presentar la oferta más ventajosa.

El contrato tiene por objeto la prestación integral de las actividades de la Escuela Municipal de Música e incluye tanto la gestión administrativa como la actividad formativa, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La escuela desarrolla su actividad en el Centro Cívico José Luis Mosquera, ubicado en la calle Pío del Río Hortega, 13, y en el edificio auxiliar situado en el antiguo colegio María de Molina, en la calle Joaquín Velasco Martín, 17.

La programación formativa contempla la enseñanza de música y movimiento para alumnado de entre 4 y 8 años, organizada en distintos ciclos adaptados a las edades y etapas de aprendizaje, así como la formación instrumental y la participación en agrupaciones musicales.

Estas enseñanzas tienen como finalidad desarrollar las capacidades expresivas y creativas del alumnado, fomentar hábitos de estudio y favorecer su participación en actividades musicales colectivas.

Además de la formación ordinaria, el contrato incluye la realización de actividades complementarias y extraordinarias, así como la organización de al menos tres conciertos didácticos cada año.

Estas actuaciones permitirán a alumnado y profesorado mostrar su evolución artística y contribuirán a acercar la música a la comunidad educativa y a la ciudadanía de Valladolid, ha añadido el Consistorio.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La empresa adjudicataria asumirá igualmente las tareas de administración y gestión de la escuela, que comprenden la información y atención a las familias, la organización del alumnado y de las actividades, la gestión documental, el cobro de precios públicos y la coordinación con los servicios municipales.

El contrato tendrá una duración de dos años, desde el 1 de septiembre de 2026 o, en su caso, desde la fecha de su formalización si esta fuera posterior, hasta el 31 de agosto de 2028. Asimismo, se contempla la posibilidad de una prórroga por un periodo adicional de dos años.

La licitación contaba con un presupuesto de 1.099.526 euros y la adjudicación se ha realizado a favor de In Pulso Musical Sociedad Cooperativa por un precio de 60 euros al mes por alumno para la formación instrumental ordinaria, oferta que ha sido considerada la más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos de contratación.