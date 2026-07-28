El Ayuntamiento de Valladolid adjudica más de un año después el nuevo contrato de vallas publicitarias de gran formato

Archivo - Una de las vallas publicitarias de gran formato del término municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la adjudicación la concesión demanial de uso privativo para la explotación publicitaria de vallas publicitarias de la ciudad, con un precio de 150.059 euros anuales durante un periodo de 5 años y once meses, más de un año después de la finalización del anterior contrato en marzo de 2025.

El contrato se ha adjudicado, tal y como acordó la mesa de contratación el pasado 29 de junio, a la misma empresa, Forma Publicidad Exterior, que ha prestado el servicio entre 2021 y 2025, aunque en este caso la duración será superior, de seis años y once meses, mientras que el canon anual será de 150.059 euros, sin IVA, que sumaría aproximadamente 1.037.000 euros a lo largo de la duración del contrato.

La tardanza en la tramitación y la adjudicación del contrato ha sido fruto de críticas en varias ocasiones por parte del Grupo Municipal Socialista, que señaló el tiempo que ha estado el Ayuntamiento sin posibilidad de ingresar nada por la prestación de este servicio, que lleva con la mayor parte de las vallas 'en blanco' desde antes del 25 de julio de 2025, fecha en la que se oficializó la "entrega" de los soportes ya en correcto estado.

Según explicó en su momento el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, fue necesario "revisar el expediente de contratación", que no se aprobó hasta el mes de diciembre de 2025, ya nueve meses después de finalizar el contrato previo y cinco después de la entrega de las vallas publicitarias.

Pero además el proceso se ha visto demorado por el recurso presentado el pasado mes de enero por la empresa Sistemas e Imagen Publicitaria contra la rectificación del anuncio de los pliegos, ya que alegaban que no se había informado a los licitantes de manera adecuada sobre esa modificación.

Tras una serie de plazos para presentación de alegaciones y admitir a trámite el recurso, en mayo la Concejalía de Urbanismo propuso inadmitir el recurso interpuesto por Sistemas e Imagen Publicitaria, y admitir las alegaciones presentadas por Forma Publicidad exterior, algo que aprobó la Junta de Gobierno a primeros de junio.

El contrato propuesto por la adjudicataria contempla una oferta económica a razón de 65,13 euros el metro cuadrado de publicidad, por lo que si las entorno al centenar de vallas existentes suman 2.304 metros, por lo que la oferta económica asciende A 150.059,52 euros por año sin IVA.

La adjudicataria ha propuesto, como mejoras, incluir publicidad institucional en 12 vallas --3 más que el mínimo--, y un incremento de uno a tres meses en el mínimo obligatorio.