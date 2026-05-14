El Ayuntamiento de Valladolid aporta 10.000 euros a Cosital, que celebra su XV Asamblea General en la ciudad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al vicesecretario del Ayuntamiento, el interventor general y miembros de la directiva de Cosital. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha firmado este jueves el Convenio de Colaboración con el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) al que aporta 10.000 euros para la organización, entre otros aspectos, de la XV Asamblea General, que se desarrolla este jueves, viernes y sábado en la ciudad.

El evento reúne, han asegurado fuentes municipales, a más de 6.000 funcionarios con habilitación de carácter nacional de toda España centran durante tres días su mayor cita bienal en la capital castellana, bajo el lema 'Habilitación Nacional, Cohesión Territorial y Servicio Público'.

Es la primera vez que Valladolid recibe este Congreso, que recorre las grandes ciudades españolas desde hace más de dos décadas.

El alcalde ha firmado el acuerdo con la presidenta del Consejo General de Cosital, Mª Pilar Ortega Jiménez, en un acto celebrado este jueves en el Ayuntamiento.

El Acuerdo, que moviliza una aportación municipal de 10.000 euros, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 12 de mayo y formaliza el compromiso de la ciudad con uno de los eventos profesionales más relevantes de la administración local en España.

Con su rúbrica, Valladolid pasa a formar parte de la selecta nómina de ciudades anfitrionas de este Congreso bienal.

El colectivo de funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN) está presente en los más de 8.000 municipios, provincias y mancomunidades de España, garantizando la legalidad, la fe pública y el control económico-financiero de toda la administración local.

Desde 1998, el Congreso Bienal de COSITAL ha recorrido las ciudades más representativas del país, como Valencia (2008), Cádiz (2012), Madrid (2014 y 2024), Granada (2016), Gijón (2018) y Murcia (2022). Valladolid se suma ahora a ese itinerario histórico con la decimoquinta.

ASAMBLEA PLENARIA.

El programa incluye talleres temáticos, mesas redondas y la Asamblea Plenaria, donde se votará la Declaración que fijará las líneas estratégicas del colectivo para el bienio 2026-2028.

Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local hunden sus raíces en la Constitución de Cádiz de 1812, con más de dos siglos al servicio de los gobiernos locales y la ciudadanía. En 2024 celebraron el centenario de la habilitación de carácter nacional

La designación de Valladolid como sede de la XV Asamblea General, han subrayado fuentes municipales demuestra que la ciudad "ha consolidado en los últimos años su posición como referente nacional en gestión pública, innovación institucional y acogida de grandes eventos de carácter técnico y profesional".

"Recibir la primera edición en territorio castellanoleonés supone un reconocimiento explícito al protagonismo de la ciudad en el ámbito de la administración local y refuerza la proyección nacional de Valladolid como ciudad de encuentro, diálogo y conocimiento institucional", han añadido.

Además, el lema elegido para esta edición 'Habilitación Nacional, Cohesión Territorial y Servicio Público' conecta directamente con el papel histórico de Valladolid como "ciudad vertebradora del territorio nacional".