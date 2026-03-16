El Ayuntamiento de Valladolid aprueba 224.000 euros para ayudas a proyectos sociales y de apoyo a la drogodependencia

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno dos expedientes para habilitar ayudas a proyectos de intervención social y de apoyo a la drogodependencia, con cuantías, respectivamente, de 107.000 y 117 euros.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha explicado en rueda de prensa los expedientes aprobados por el órgano de gobierno.

En primer lugar, ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de especial interés municipal en materia de prevención de drogodependencias durante los ejercicios 2026 y 2027, por un importe total de 117.480 euros --58.740 euros cada año--.

Estas ayudas, ha apuntado Nieto, tienen como finalidad apoyar iniciativas impulsadas por entidades sin ánimo de lucro que contemplen en sus estatutos la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, la reducción de riesgos asociados al consumo y la reinserción sociolaboral de personas con problemas de adicciones.

Los proyectos que se presenten podrán enmarcarse en siete líneas de intervención orientadas a reforzar la prevención, la atención y la inclusión social de las personas afectadas por problemas de consumo.

Así, se establecen líneas como los programas de inserción sociolaboral de drogodependientes en Centros de Día; inserción sociolaboral con apoyo para el proceso de acceso al empleo; inserción laboral específicamente para personas alcohólicas; captación de pacientes alcohólicos y orientación a enfermos y familiares, y programas de prevención dirigidos a menores en situación de riesgo; prevención del consumo de alcohol mediante campañas informativas; prevención e intervención en adicciones en menores y jóvenes; y Programas de reducción de riesgos y daños en espacios lúdico-festivos.

El otro expediente es la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de interés para el Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales durante el ejercicio 2026.

El crédito presupuestario total destinado a esta línea de subvenciones, con cargo al ejercicio 2026, asciende a 107.740 euros.

Cada subvención podrá alcanzar hasta un máximo de 2.500 euros por proyecto, cuando en la convocatoria anterior era de 2.000 euros. El coste total de cada iniciativa presentada no podrá superar los 6.000 euros.

El propósito es reforzar el apoyo a las entidades sociales y facilitar el desarrollo de proyectos con mayor alcance e impacto.

El objeto de esta convocatoria es financiar proyectos impulsados por entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones de prevención, información, formación y sensibilización dirigidas a distintos sectores de la población o áreas de intervención social.

La finalidad de estas ayudas es apoyar iniciativas que fomenten la participación social y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo al mismo tiempo valores como la convivencia intercultural, la cultura de la solidaridad y el voluntariado.

Asimismo, se respaldarán proyectos que impulsen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia machista.

En la convocatoria correspondiente, han recordado las mismas fuentes, en el año 2025 se concedieron 60 subvenciones a otras tantas entidades para la realización de proyectos en este ámbito, lo que refleja el compromiso institucional con el tejido asociativo y con el impulso de iniciativas sociales que contribuyen al bienestar de la población.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Valladolid continúa fortaleciendo su colaboración con las entidades del tercer sector, reconociendo su papel fundamental en la atención social, la promoción de la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.