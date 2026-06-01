Ayuntamiento de Valladolid aprueba la aportación de 1,35 millones de euros para obras de rehabilitación de la Catedral

Archivo - Catedral de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde este lunes a un convenio de colaboración con el Arzobispado de la ciudad, al que aportará 1,35 millones de euros, para garantizar la financiación de las actuaciones de restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio, tal y como se acordó hace más de un año --en mayo de 2025-- en el protocolo de colaboración firmado por ambas instituciones y también por la Junta de Castilla y León.

Según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de un proyecto estratégico para el patrimonio histórico, la cultura y el turismo local que cuenta con un presupuesto total de 6.378.305 euros. A través de este acuerdo, la administración municipal ha adquirido el compromiso de aportar 1.357.390 euros.

La aportación municipal se divide en 400.000 euros para el ejercicio presupuestario de 2026 y 957.390 euros para el año 2027. Estas cantidades serán transferidas directamente a la institución eclesiástica para la ejecución de las intervenciones de puesta en valor del monumento histórico, en las cuales el Consistorio también participará mediante labores de seguimiento y supervisión.

La colaboración económica municipal da continuidad al Protocolo General de Actuación que fue suscrito el 12 de mayo de 2025 entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el Arzobispado y el propio Ayuntamiento de Valladolid.

En aquel documento previo, las tres instituciones reconocieron la relevancia de la intervención y manifestaron la voluntad conjunta de cooperar, previendo la posterior firma del convenio específico que ahora articula jurídicamente su ejecución.

Respecto al plan global de financiación del Conjunto Catedralicio, una subvención estatal concedida en el marco del Programa 2% Cultural aportará un total de 2.306.135 euros. El importe restante de la obra, que asciende a 4.072.170 euros, ha sido asumido de forma equitativa por las tres entidades firmantes del protocolo inicial, correspondiéndole a cada una de ellas una inversión idéntica de 1.357.390 euros.

El documento rubricado en mayo del pasado año estableció las bases de una alianza institucional para dar al templo del siglo XVI de estilo herreriano el reconocimiento que merece tras años sin recibir la atención requerida, un plan integral que contempla la ejecución por parte de la Fundación Las Edades del Hombre durante un plazo de tres años.

Entre las principales líneas de intervención de la propuesta se encuentran la mejora de la accesibilidad por la Puerta de Santa María, la adecuación de nuevos espacios para el uso cultural y turístico, la recuperación del solar que ocupó la antigua colegiata, la correcta adaptación de la biblioteca diocesana y la renovación del Museo Diocesano y Catedralicio, en coincidencia con la conmemoración de sus 60 años de trayectoria.