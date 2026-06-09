El Ayuntamiento de Valladolid aprueba el expediente para adquirir al menos seis nuevos vehículos para Parques y Jardines

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el expediente de contratación para el suministro de vehículos y maquinaria especializada destinados al Servicio Municipal de Parques y Jardines, dividido en seis lotes para la adquisición de distintos vehículos con un presupuesto base de licitación de 1.002.516 euros (IVA incluido).

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación "permitirá reforzar los recursos materiales empleados en el mantenimiento de la infraestructura verde municipal y mejorar la prestación de este servicio esencial para la ciudad".

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.002.516 euros (IVA incluido) y contempla la adquisición de diversos vehículos y equipos especializados que sustituirán a medios actualmente en servicio con más de doce años de antigüedad y un elevado número de horas de funcionamiento.

Dividido en seis lotes, se contempla la adquisición de un camión cuba, con un presupuesto de 204.490 euros; un camión grúa portacontenedores con tres contenedores, por importe de 309.760 euros; un camión con plataforma elevadora, por 118.580 euros; una plataforma elevadora autoportante, por importe de 56.870 euros; varias minicargadoras articuladas con implementos asociados, segadoras y una astilladora, con presupuesto de 272.816,31 euros y un tractor agrícola, valorado en 40.000 euros.

La adquisición de estos equipos permitirá, han insistido, "mejorar las labores de conservación y mantenimiento de parques, jardines y arbolado urbano, así como incrementar la eficacia de los trabajos de poda, riego, transporte de materiales, gestión de restos vegetales y otras actuaciones vinculadas al cuidado de las zonas verdes municipales".

El expediente se tramitará mediante procedimiento abierto y contempla criterios de adjudicación orientados a obtener la mejor relación calidad-precio, valorando aspectos como el precio ofertado, la ampliación de los periodos de garantía, la reducción de los plazos de entrega y la proximidad de los servicios técnicos de mantenimiento.

Asimismo, el contrato incorpora criterios sociales y medioambientales, en línea con la estrategia municipal de contratación sostenible, incluidas medidas relacionadas con la igualdad retributiva, el fomento de la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y la utilización de productos con certificación ambiental.

Los lotes correspondientes a los cinco primeros grupos de vehículos y maquinaria serán financiados íntegramente mediante la línea de ayudas para 'Desafíos Demográficos' del Fondo de Cooperación Económica General de la Junta de Castilla y León, mientras que el tractor agrícola será financiado con cargo al presupuesto propio del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Esta inversión se enmarca, según el comunicado, "en la apuesta municipal por la mejora continua de la infraestructura verde urbana y contribuirá a disponer de unos medios más modernos, eficientes y sostenibles para el mantenimiento de los espacios verdes de Valladolid".