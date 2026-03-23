El Ayuntamiento de Valladolid aprueba el Plan Anual de Contratación de 2026 con la previsión de licitaciones

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno el Plan Anual de Contratación 2026, que recoge de forma ordenada las licitaciones previstas y será accesible a ciudadanía y empresas.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes municipales destacan que la medida "impulsa una gestión más clara, planificada y abierta en la actividad contractual municipal".

El Plan será próximamente publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público y en el portal de Transparencia del Ayuntamiento y se elabora a partir de las previsiones remitidas por las distintas áreas municipales, recoge de manera ordenada y sistematizada las licitaciones que el Ayuntamiento prevé impulsar a lo largo de los próximos meses.

Su carácter, han recordado, es "indicativo", lo que "permite mantener la flexibilidad necesaria para atender nuevas necesidades de interés general que puedan surgir durante el ejercicio".

La aprobación de este instrumento supone un avance significativo en términos de transparencia, ya que facilita el acceso a la información sobre la actividad contractual municipal tanto a la ciudadanía como a los operadores económicos.

Además, insisten en que esta iniciativa contribuye a una mejor organización interna de la actividad municipal, al permitir una planificación anticipada de los recursos y procedimientos, favoreciendo una gestión más eficiente, coordinada y previsible.

El equipo de Gobierno ha valorado esta medida como especialmente positiva, al consolidar un modelo de gestión basado en la planificación, la claridad y la rendición de cuentas.

El Plan Anual de Contratación se configura, según las mismas fuentes, como "una herramienta fundamental para optimizar el funcionamiento del Ayuntamiento y garantizar un uso más eficaz de los recursos públicos".

"El Ayuntamiento de Valladolid continúa avanzando en la modernización administrativa y en el fortalecimiento de unas políticas públicas más abiertas, eficientes y orientadas al servicio de la ciudadanía", han añadido.