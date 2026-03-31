El Ayuntamiento de Valladolid aprueba el Plan de Inspección Tributaria para reforzar el cumplimiento y combatir fraude

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el Plan General de Inspección Tributaria para el ejercicio 2026 en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

Este documento estratégico fija las líneas de actuación y los objetivos de la actividad inspectora municipal con el propósito de reforzar el control sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y avanzar en la detección de posibles nichos de fraude.

El Plan establece como ejes prioritarios la verificación de la correcta declaración por parte de los contribuyentes, la comprobación de los valores declarados, la revisión del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a beneficios fiscales y, en definitiva, la garantía de que todos los ciudadanos contribuyan conforme a la normativa, han informado a Europa Press fuentes municipales.

En este sentido, el Ayuntamiento ha subrayado que Valladolid presenta una situación especialmente favorable en materia de cumplimiento tributario, con niveles de recaudación en periodo voluntario superiores al 90 por ciento en los principales impuestos municipales directos.

"Este dato refleja, en gran medida, el compromiso de la ciudadanía, así como el esfuerzo institucional por facilitar el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales", ha señalado el Consistorio.

En este marco, el Ayuntamiento ha explicado que la Concejalía de Hacienda impulsa medidas orientadas a mejorar la información y la asistencia al contribuyente, entre las que destaca la continuidad en la elaboración y distribución de la Guía del Contribuyente 2026, un instrumento que recoge de manera clara y accesible la información relativa a impuestos, tasas, bonificaciones y plazos de pago.

SISTEMAS DE PAGO

Asimismo, se han incorporado nuevas facilidades en los sistemas de pago como la posibilidad de abonar tributos mediante bizum, lo que contribuye a una gestión "más ágil, moderna y eficiente".

El Plan de Inspección 2026 contempla también actuaciones específicas como la obtención y análisis de información, la comprobación e investigación de hechos imponibles, la regularización tributaria y la coordinación con otras administraciones. Todas estas acciones tienen como objetivo último incrementar el grado de cumplimiento voluntario y prevenir conductas fraudulentas.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha señalado que "este Plan no solo refuerza la capacidad de control de la Administración, sino que también consolida un modelo basado en la transparencia, la información y la colaboración con el contribuyente".

Además, ha señalado como objetivo "claro" facilitar el cumplimiento voluntario "y actuar con rigor allí donde se detecten incumplimientos" y ha añadido que "la elevada tasa de pago en periodo voluntario demuestra que cuando se ofrece información clara y herramientas accesibles, la ciudadanía responde".

"Seguiremos avanzando en esta línea, incorporando mejoras que hagan más sencilla la relación de los vecinos con la Administración tributaria municipal", ha agregado.

El Ayuntamiento ha apuntado que con este Plan reafirma su compromiso con una fiscalidad "justa y equitativa" en la que todos contribuyan en función de su capacidad, con lo que considera que se garantizan los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía.