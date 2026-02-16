Ayuntamiento de Valladolid aprueba sendas licencias para que Iveco pueda ampliar su fábrica con siete nuevas naves

Vista aerea de la fábrica de Iveco en Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes dos expedientes de licencia de obras solicitados por Iveco España, para ampliar su planta ubicada en la Avenida de Soria de la capital vallisoletana con siete nuevas naves.

EL primero de los expedientes se refiere a la construcción de cinco nuevas naves dentro del recinto industrial. Concretamente Nave CTR, Nave Isla Ecológica, Edificio Logístico I, Edificio Logístico II y Nave Trasera Daily.

Asimismo, incluye actuaciones de adecuación interior en el edificio de soldadura existente y trabajos de urbanización exterior en las zonas anexas a los nuevos edificios.

Por su parte, el segundo expediente da luz verde la ejecución de dos nuevas naves, una destinada a Soldadura 2, una bancada elevada y un túnel de cabinas, además de un nuevo edificio de vestuarios en zona anexa.

Asimismo, se llevará a cabo la remodelación del edificio existente de Soldadura 3.

En este caso, las actuaciones requerirán la demolición parcial de una nave y la demolición íntegra de otra, que serán posteriormente reconstruidas con menor superficie y distintas características.