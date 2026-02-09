El Ayuntamiento de Valladolid apuesta por el "equilibrio entre unos y otros" para preservar el 'patio de las Tabas'

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha abogado por el "equilibrio" entre "unos y otros" propietarios para preservar el 'Patio de Las Tabas', en el inmueble del antiguo convento de Las Francesas, y ha asegurado que el Ayuntamiento estudia la finalidad que dará al local que adquirió hace unos años en el inmueble de Las Francesas y que el anterior equipo de Gobierno preveía emplear como sede de los servicios médicos municipales.

El regidor vallisoletano, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado "la doble condición público y privada" que tiene este inmueble, que aloja un bien de interés cultural como el antiguo convento de Las Francesas, además de varios bloques de viviendas y un 'centro comercial'.

Por ello, Carnero ha incidido en que se debe mantener "un equilibrio entre unos y otros" para salvaguardar un espacio "único". Fuentes municipales han precisado que se estudian "distintas opciones" para que sea "de uso público acorde al estándar patrimonial de Las Francesas".

En cuanto al local que adquirió el Ayuntamiento vía expropiación en el año 2017 en la primera planta del claustro, el alcalde y el área de Urbanismo han explicado que se analiza cuál es la solución para ese espacio "dentro del patrimonio municipal".

Los planes del exconcejal de Urbanismo Manuel Saravia eran trasladar a ese espacio el centro médico municipal, que da servicio a los funcionarios del Ayuntamiento, que se encuentra junto a las antiguas dependencias del albergue del paseo del Hospital Militar.