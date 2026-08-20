Ayuntamiento de Valladolid asegura que amplía la protección a víctimas de violencia de género y desmiente su exclusión

Archivo - Sede de la Sociedad Municipal del Suelo y la Vivienda de Valladolid (VIVA). - VTLP - Archivo

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que ha ampliado la protección a las víctimas de violencia de género en el protocolo de acceso a vivienda pública de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), ha desmentido su exclusión del mismo, ha reafirmado su compromiso con las víctimas y ha afirmado que garantiza su protección en el acceso a la vivienda.

"El Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso firme e inequívoco con la igualdad y con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y desmiente de forma tajante que el nuevo protocolo de acceso al parque público de viviendas", ha afirmado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, el equipo de Gobierno ha explicado que considera "especialmente grave" que se utilice una cuestión "tan sensible" como la violencia de género para generar una "alarma" que, a su juicio, "no se corresponde ni con la legislación vigente ni con el contenido" del protocolo aprobado por el Consejo de Administración de VIVA el pasado 28 de mayo.

"Ninguna mujer víctima de violencia de género queda excluida de la protección que establece la legislación por el hecho de que el término 'violencia de género' no aparezca literalmente en un protocolo municipal", ha afirmado el Consistorio.

A este respecto, ha incidido en que la violencia de género está específicamente regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y, por tanto, su aplicación es "obligatoria y plenamente vigente" y ha aclarado que, de hecho, el protocolo de VIVA recoge "expresamente" la protección de las víctimas de violencias sexuales, al establecer que el Consejo de Administración adoptará los acuerdos necesarios para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de conformidad con la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

Además, ha argumentado que la utilización en el protocolo del concepto de violencia doméstica responde precisamente a una voluntad de ampliar la protección, al contemplar situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes y que afectan a personas en circunstancias diversas, con independencia del género de la víctima o del agresor.

"Por tanto, no se elimina la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, sino que se amplían los supuestos de atención a personas que se encuentran en situaciones de violencia y vulnerabilidad", ha agregado el Consistorio, que ha matizado que la legislación en la materia es plenamente vigente y "ninguna mujer que tenga la condición de víctima queda desprotegida por el nuevo protocolo".

En este contexto, ha incidido en que resulta "significativo" que la propia Administración General del Estado se refiera a 'Víctimas de violencia de género y/o doméstica' en el Catálogo de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que considera que demuestra que "no son términos excluyentes".

MEJOR Y MÁS RÁPIDO

Además, ha asegurado que la modificación aprobada por VIVA responde a una necesidad "fundamental" de "agilizar y simplificar" el acceso a una vivienda para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

A este respecto, ha apuntado que el anterior sistema exigía una documentación "excesivamente amplia y particularizada" para acreditar las circunstancias personales, familiares, laborales, económicas y residenciales de los solicitantes, lo que provocaba que la aprobación de las listas definitivas pudiera demorarse hasta un año, precisamente en procedimientos destinados a atender situaciones de necesidad habitacional.

Por el contrario, ha afirmado que el nuevo protocolo persigue "corregir" esta situación y alcanzar un sistema "más ágil, eficiente y eficaz" con el objetivo de que el proceso de adjudicación pueda reducirse de hasta un año a aproximadamente tres meses. Para ello, se simplifica sustancialmente la solicitud, de manera que no será necesario aportar documentación junto con su presentación.

Los solicitantes formularán las correspondientes declaraciones responsables y, una vez aprobada la lista definitiva, VIVA irá requiriendo la documentación acreditativa siguiendo el orden que corresponda, ya sea mediante sorteo notarial o mediante la puntuación obtenida.

"De esta manera, se evita que la acumulación de requerimientos y documentación retrase innecesariamente la respuesta a las personas que necesitan acceder a una vivienda", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que también se simplifican los criterios de valoración del programa dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad, conocido como Viviendas Blancas, con modificaciones como el incremento del peso de la situación familiar, que pasa de un máximo de 2,5 a 4 puntos; la simplificación de la valoración de la situación laboral, y la reducción de las franjas de ingresos.

También se elimina la situación habitacional como criterio de baremación, al considerar que las personas que concurren a este programa parten ya de situaciones de vulnerabilidad residencial similares, sin perjuicio de los supuestos de acceso extraordinario.

Al mismo tiempo, se prima la antigüedad en el empadronamiento a partir de tres años, en coherencia con el nuevo requisito establecido para el acceso al programa, todo ello con un objetivo "claro" de menos burocracia, mayor agilidad y una respuesta más rápida para quienes necesitan una vivienda municipal.

"COMPROMISO" MUNICIPAL

El Ayuntamiento ha subrayado que su compromiso con la igualdad y con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género no se limita a las declaraciones, sino que se refleja en las políticas municipales y en los recursos destinados a su desarrollo.

Así, ha recordado que el Presupuesto de 2026 destina 946.000 euros al área de Igualdad, lo que supone un incremento del 2,24 por ciento, con un refuerzo específico del Plan contra la Violencia de Género y de la Oficina de la Mujer.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, ha señalado que "el Ayuntamiento no excluye a las víctimas de violencia de género. Al contrario, garantiza su protección y amplía los supuestos de atención a través de un concepto más amplio que permite atender a más personas que se encuentran en situaciones de violencia y vulnerabilidad".

Jiménez ha destacado que "el nuevo protocolo nace también para dar una respuesta mucho más rápida a quienes necesitan una vivienda" y ha defendido que "de poco sirve un procedimiento pensado para atender situaciones de vulnerabilidad si la respuesta se demora durante un año".

En este sentido, ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista "utilice a las víctimas y a las mujeres para hacer confrontación política" y ha reclamado que una cuestión tan sensible como la violencia de género se aborde "desde la responsabilidad y desde el compromiso real con quienes necesitan protección".

La portavoz ha recordado que la igualdad se demuestra también con hechos y con recursos y ha subrayado que el Ayuntamiento ha incrementado en 2026 el presupuesto destinado a Igualdad y ha reforzado tanto el Plan contra la Violencia de Género como la Oficina de la Mujer.

"Este Ayuntamiento va a seguir trabajando para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, para atender a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y para ofrecer respuestas eficaces. Lo que no vamos a hacer es utilizar a las víctimas como instrumento de confrontación política", ha concluido.