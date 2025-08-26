El Ayuntamiento de Valladolid asegura que no hay riesgo laboral en las casetas metálicas: "Es un modelo contrastado"

Archivo - La concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha asegurado que no existe "ningún riesgo o problema" vinculado a las condiciones laborales con las nuevas casetas metálicas de la Feria de Día, que cuentan con un "modelo constratado".

Tras la presentación del programa del 475 aniversario de La Controversia de Valladolid, Jiménez, cuestionadas por las críticas de CCOO, que tildó las casetas de "hornos al sol", ha explicado que este modelo de casetas se lleva utilizando en la ciudad "muchísimos años", pero ahora lo hacen con una "imagen unificada" en diseño y color, que además es accesible.

"Me sorprende un poco que Comisiones Obreras haya dado la alarma con este tema, precisamente este año, cuando estamos haciendo una mejora, una modificación de las casetas, tanto en su ubicación, precisamente, como en las condiciones en las que van a poder trabajar las personas que estén en la Feria durante estos días, y que no hayan pensado en esto ni el año pasado, ni el anterior, ni el anterior", ha apostillado la concejala.

En este sentido, ha defendido que el Consistorio está de acuerdo en que las casetas tienen que tener las mejores condiciones para trabajar y ha insistido en que las nuevas no suponen "ningún riesgo".

Asimismo, ha indicado que "las casetas siempre tienen un sistema de ventilación" y que, "de alguna manera", se "van mejorando los materiales año tras año".

"Por lo tanto, lo que esperamos es que todo el mundo disfrute de las fiestas, que vean estas modificaciones de la Feria de Día como un avance significativo, tanto para las personas que trabajan en ella como para las que van a disfrutar y, por supuesto, alejar la sombra de la duda en cuanto a las condiciones en las que las personas que están en las casetas van a trabajar, porque, como bien ha dicho la Asociación de Hostelería, es un modelo contrastado el que estamos utilizando de caseta", ha agregado, para subrayar que estarán atentos a cómo se desarrollará la actividad para contemplar posibles mejoras de cara al futuro.