El Ayuntamiento de Valladolid, asociaciones y colegios profesionales se suman a la celebración del Día Mundial de Salud

El Ayuntamiento de Valladolid, asociaciones y colegios profesionales se suman a la celebración del Día Mundial de la Salud - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, integrado en la Red de Ciudades Saludables, ha organizado por primera vez, con la colaboración de asociaciones y colegios profesionales, una jornada informativa con motivo del Día Mundial de la Salud, que se ha conmemorado este martes, 7 de abril.

El acto principal, al que ha asistido el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha consistido en la instalación de carpas con un total de 16 mesas informativas, que se han dispuesto en la Plaza de Zorrilla, entre las 10.30 y las 13.30 horas, donde distintos servicios del Consistorio, asociaciones y colegios profesionales han dado a conocer los servicios y recursos disponibles en Valladolid, estrechamente relacionados con la prevención y promoción de la salud, que cada uno de ellos pone a disposición de los ciudadanos de Valladolid.

Para hacer un seguimiento de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud a nivel municipal y el Plan de Salud Municipal existe una Mesa Intersectorial que ha creado tres grupos de trabajo: Salud Mental, Hábitos Saludables, y Alimentación Saludable.

Dentro de estos grupos, en los que participan todos los actores mencionados, además de la Administración regional, se hace seguimiento del cumplimiento del Plan de Salud Municipal, además de impulsar y proponer otro tipo de actuaciones, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención en la salud, promoviendo hábitos de vida saludable.

En las 16 mesas informativas han estado representados la Asociación Diabetes Valladolid ADIVA, Asociación Española Contra el Cáncer AECC, El Puente Salud Mental Valladolid, Servicio de Igualdad y Juventud - Espacios Jóvenes, Servicio de Personas Mayores e Iniciativas Sociales, Proyecto Hombre-Fundación Aldaba, Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, Fundación INTRAS, Servicio de Policía Municipal de Valladolid, Servicio de Salud Pública, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León y el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid, al ser integrantes de los distintos grupos de trabajo.

Las mesas informativas han estado abiertas a todos los ciudadanos que tuviesen interés en conocer distintos aspectos relacionados con la promoción de la salud a través de la prevención y hábitos saludables.

Además, el Ayuntamiento tiene a su disposición, en la web municipal, un portal donde se incluyen distintos recursos relacionados con la Salud Mental.

Esta iniciativa, que nació también en el seno del grupo de Trabajo de Salud Mental, ha sido fruto de la preocupación ante el incremento de los problemas de salud mental, debiendo indicar que, ante la aparición de este tipo de problemas, el primer contacto debe ser el médico de familia, que podrá derivar, tras el diagnóstico, a los distintos recursos del Sistema de Salud, con independencia de que estos recursos son complementarios y pueden servir de apoyo.