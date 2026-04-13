El Ayuntamiento de Valladolid aumenta un 10% las subvenciones a 19 clubes deportivos que recibirán 973.607 euros

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde hoy a una serie de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y un 19 clubes deportivos de élite de la ciudad --queda excluido el Real Valladolid al ser una Sociedad Anónima Deportiva y mantener otro tipo de acuerdo de colaboración--, que recibirán en 2026 un total de 973.607 euros, un "10 por ciento más" que en la convocatoria de 2025.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, los convenios permiten conceder las pertinentes subvenciones destinadas a financiar las actividades deportivas que desarrollan y su participación en competiciones oficiales, en el marco del Programa de Fomento de Deporte 2026.

En la convocatoria 2026, el Ayuntamiento ha aumentado más de un 10 por ciento en 2026 las subvenciones a los clubes que compiten en categoría nacional, destinando 973.607 euros para la renovación de los citados convenios, que viene a confirmar la firme apuesta del equipo de Gobierno por el deporte de máximo nivel en Valladolid.

Los convenios que se han aprobado en la reunión del órgano de gobierno celebrada este lunes y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

La cuantía aprobada por la Junta de Gobierno en el día de hoy asciende a 951.220 euros, lo que sumado a las prórrogas de tres convenios aprobados anteriormente con los clubes CD Atletismo Valladolid (10.000 euros), CD Hand Vall (9.000 euros) y CD Ajedrez Promesas (3.387 euros) asciende en total a 973.607 euros, que se traduce en un incremento en la partida destinada a subvencionar a estos clubes del 10,22% respecto al ejercicio 2025.

Cabe señalar que, en 2026, se subvenciona por primera vez al CD Tierno Galván y ha renunciado a la subvención prevista el CD Estrivall.

El Real Valladolid de fútbol, al ser una Sociedad Anónima Deportiva, se acoge a un convenio diferente y, por lo tanto, no entra en esta partida presupuestaria.

Así, el CD Balonmano Atlético Valladolid recibirá 196.017,50 euros; el CD Baloncesto Ciudad de Valladolid, 170.450,00 euros; el CD El Salvador Club Rugby, 144.256,80; el CD Balonmano Aula, 125.538,60; el CD Rugby VRAC, 121.620,00; el CD Patinaje en Línea Valladolid, 70.696,80; el CD Baloncesto en Silla de Ruedas, 35.391,25; el CD Valladolid Club de Esgrima, 26.065,90.

Mientras tanto, el CD Rolling Lemons Patinaje percibirá una cuantía de 10.789,20 euros; el CD Cisne Piragüismo, 10.339,65; el CD Atletismo Valladolid, 10.000,00; el CD Hand Vall, 9.000,00; el Club de Béisbol y Sófbol Five, 6.000,00; el CD Tierno Galván, 6.000,00; el CD Racing Valladolid Atletismo, 5.000,00; el CD La Victoria, 4.856,21.

La Unión Esgueva contará con una subvención de 4.025,00 euros; el Club Billar Valladolid, 3.895,05; el CD Universidad Valladolid, 3.850,00; el CD Valladolid Voleibol, 3.500,00; el CD Ajedrez Promesas, 3.387,00; el Club Arco, 2.928,73.

Estos convenios suponen un refuerzo presupuestario para el deporte vallisoletano. Al respecto, la concejala de Participación y Deportes, Mayte Martínez, ha señalado que "el deporte en Valladolid es una herramienta muy poderosa, es una de nuestras grandes señas de identidad, contribuye a reforzar los valores sociales, es un motor de la economía, y por ello el Ayuntamiento seguirá potenciando y ampliando políticas deportivas, todo ello enmarcado dentro del reconocimiento que ha obtenido Valladolid como Ciudad Europea del Deporte 2026".