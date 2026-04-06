Ayuntamiento de Valladolid autoriza convertir tres locales bajos en seis viviendas en distintas zonas de la ciudad

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de tres licencias urbanísticas que permitirán la creación de un total de seis nuevas viviendas mediante la transformación de tres locales situados en planta baja de edificios residenciales en las calles Pérez Galdós, Hierbabuena y Fuente el Sol.

En primer lugar, se ha autorizado la licencia urbanística para la ejecución de un proyecto de rehabilitación en un local ubicado en la calle Pérez Galdós, 20, en la zona de la Circular. La actuación contempla la división de un espacio de 67 metros cuadrados construidos en dos estudios de 36,08 y 30,92 metros cuadrados, respectivamente.

El inmueble cuenta con fachadas a las calles Pérez Galdós y Bailarín Vicente Escudero, con acceso desde el chaflán entre ambas. El presupuesto de ejecución material asciende a 38.790 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la modificación de complejo inmobiliario de un local situado en la calle Hierbabuena, 13, en Puente Jardín, para su conversión en dos viviendas. En este caso, no se prevé la ejecución de obras, ya que la transformación física del espacio ya se había realizado previamente.

Se trata ahora de una regularización registral que permite adecuar la situación jurídica del inmueble.

Esta actuación se suma a una intervención similar aprobada recientemente en el mismo edificio.

Por último, se ha aprobado la licencia para un proyecto de rehabilitación en la calle Fuente el Sol, 10, en la Victoria donde un local en bruto de 119,25 metros cuadrados construidos será transformado en dos apartamentos de 57,58 y 61,67 metros cuadrados.

El presupuesto de ejecución material de esta intervención asciende a 88.860 euros.