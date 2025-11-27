El Ayuntamiento de Valladolid celebra el 20 aniversario del Banco del Tiempo, que cuenta con más de 800 inscritos - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado esta tarde el 20 aniversario del Banco del Tiempo, un proyecto municipal destinado a promover la solidaridad y el intercambio de servicios entre vecinos, con un reconocimiento a los voluntarios y a la participación ciudadana en esta iniciativa que suma 808 inscritos.

El acto, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha tenido lugar este jueves, 27 de noviembre, en la Plaza del Cosmos y ha contado con la presencia de responsables del programa, voluntarios y usuarios, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, el regidor ha subrayado la evolución del Banco del Tiempo, que ya reúne a 808 personas inscritas y supera los 500 intercambios individuales cada año, y ha puesto en valor el impacto social de este programa municipal.

Así, Carnero ha destacado el papel de los voluntarios, "corazón de este proyecto". "Gracias a vuestra generosidad, Valladolid es una ciudad más humana, más cercana y más solidaria. Sin vuestra entrega, este programa no habría llegado tan lejos", ha apostillado en el acto, en el que también han participado también dos voluntarios que han compartido sus experiencias a lo largo de los años.

Además, como parte de la conmemoración, se ha presentado un banco azul con una placa conmemorativa, instalado en la Plaza del Cosmos como símbolo de los 20 años de historia del proyecto y del compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana.