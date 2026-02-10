El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el lunes 16 el Pleno para la selección de miembros de mesas electorales

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha convocado sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación el próximo lunes, 16 de febrero, para la formación mediante sorteo público de las Mesas Electorales que se instalarán en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La selección se lleva a cabo por sorteo y durante las últimas convocatorias ya se ha realizado mediante un sistema informático que selecciona de manera automática a los titulares y los suplentes de cada mesa.

Se seleccionarán las mesas de las secciones electorales comprendidas en el término municipal de Valladolid para las Elecciones a las Cortes de Castilla y León convocadas por Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León, 1/2026, de 19 de enero.

Habitualmente, los resultados se publican pocas horas después del sorteo en una página web que habilita el Consistorio.