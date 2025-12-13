El Ayuntamiento de Valladolid y CEOE impulsan el proyecto 'Bacsi' para la innovación y atracción de inversiones

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital vallisoletana ha aprobado esta semana la adenda de colaboración con CEOE, a través de 'Valladolid Now', para reforzar la participación de las empresas de la ciudad en el proyecto 'Bacsi', la iniciativa del Ejército del Aire y del Espacio orientada al desarrollo de una Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente.

La vinculación operativa entre la Base Aérea de Villanubla y el Aeropuerto de Valladolid sitúa al municipio en una posición especialmente favorable para aprovechar las oportunidades que ofrece este modelo de innovación dual, tanto en el ámbito civil como en el de defensa, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Valladolid Now', la oficina municipal de proyectos y atracción de inversiones actuará como enlace entre las empresas y los responsables del proyecto, lo que facilitará su posible participación en desarrollos vinculados a la base aérea.

La adenda, que incluye un presupuesto de 18.000 euros, permitirá al Consistorio y a CEOE Valladolid avanzar de forma coordinada en la difusión del proyecto 'Bacsi' y en el acercamiento de nuevas oportunidades para las empresas interesadas en ámbitos como la conectividad, la digitalización, la sostenibilidad o la gestión avanzada de infraestructuras.

El trabajo conjunto facilitará el contacto con compañías tecnológicas, industriales y de servicios, así como con star-tups y centros de investigación capaces de aportar soluciones que respondan a las necesidades planteadas por el Ejército del Aire y del Espacio.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

El Ayuntamiento también ha destacado que esto permitirá a Valladolid situarse en el mapa nacional de innovación vinculada al ámbito aeroportuario y al desarrollo tecnológico de las bases aéreas, favoreciendo que las empresas locales puedan participar en futuras iniciativas relacionadas con la transformación digital, la eficiencia energética y la gestión inteligente de infraestructuras.

La adenda establece una línea de trabajo con instituciones locales como la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, Cartif o Cidaut, con el objetivo de consolidar una red de colaboración capaz de identificar capacidades locales y orientarlas hacia los retos tecnológicos que plantea 'Bacsi'.

Para ello se trabajará en la difusión e información del proyecto entre empresas y agentes del ecosistema innovador, así como en su dinamización; se identificarán empresas de perfil tecnológico que puedan aportar valor al proyecto 'Bacsi' y se organizará en Valladolid un acto público para dar a conocer las principales líneas de trabajo y el potencial que puede ofrecer para la ciudad.