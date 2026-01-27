El Ayuntamiento de Valladolid completa la implantación de 174 nuevos contenedores de cartón en la margen derecha del río

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado (dcha), y el subdirector del Servicio de Limpieza del Ayuntaniento de Valladolid, José María Pérez Concellón. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha completado en los últimos días el despliegue de un total 174 nuevos contenedores de cartón en las rutas de recogida que recorren los barrios de La Victoria (80 contenedores); Huerta del Rey (54 contenedores) y resto de zonas periféricas de la margen derecha del río (40 contenedores).

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha informado este martes sobre el despliegue de los contenedores en una rueda de prensa celebrada en el Salón de Recepciones.

Los 174 nuevos contenedores se suman a los 154 depósitos de similares características que se colocaron en agosto de 2024 en Arturo Eyries, Parquesol, Girón, Villa del Prado y parte de la Avenida de Salamanca. Así, se suman 328 nuevos elementos urbanos.

La inversión de esta medida asciende a un total de 181.553 euros, a los que hay que añadir los 204.000 euros invertidos en 2004.

Se trata de contenedores de polietileno, aptos para camiones recolectores de carga lateral, con capacidad de 3.000 litros y un peso máximo de 1.500 kilogramos. Cuentan con un orificio lateral de 90 centímetros de largo y 17 centímetros de alto con marco de refuerzo, rematado para evitar bordes cortantes.

Cuadrado ha confirmado que esta es una medida más que persigue "la mejora en el servicio de recogida de papel y cartón" y la ha sumado a el "rediseño del servicio de recogida 'puerta a puerta' en las calles peatonales", las campañas de "concienciación" o el "ordenar el tipo de establecimientos que tienen la obligación de gestionarse su cartón y, por tanto, no deben aportar en los contenedores dedicados a los residuos procedentes de los hogares".

"Era necesario iniciar la renovación de los actuales contenedores metálicos de recogida de papel y cartón, con más de 20 años de antigüedad", ha señalado el concejal.

Cuadrado ha relatado que el "punto de partida" del proyecto de renovación se sitúa en el ejercicio 2024, en el que el servicio de recogida selectiva de papel y cartón se prestó con el concurso de un total 1.296 contenedores distribuidos por toda la capital. En dicho año se procedió a llevar a cabo la implantación de 154 contenedores de polietileno de carga lateral, que sustituyeron a otros tantos metálicos de carga superior.

Por lo tanto, el año 2024 se cerró con 154 contenedores de carga lateral y 1.142 de carga superior. Con los nuevos depósitos laterales se diseñó una ruta que vino a eliminar tres rutas de carga superior de las 18 existentes hasta ese momento.

Se inició, por lo tanto, el año 2025 con 15 rutas de carga superior y una de carga lateral (Zona Oeste 1). Desde el pasado domingo, 11 de enero, y en turno de trabajo nocturno, se empezó a acometer la segunda fase de este proyecto de modernización y eficiencia de la recogida selectiva de papel y cartón, con la implantación de otros 174 contenedores de carga lateral.

Ello va a conllevar la retirada del mismo número de contenedores de carga superior, que hasta este momento venían siendo recogidos en tres rutas de recogida, que pasan, una vez instalados los nuevos contenedores, a ser recogidos en una sola ruta de carga lateral.

DOS RUTAS EN TODA LA MARGEN OESTE DEL RÍO.

El resultado será que quedará cubierta con un total de 328 contenedores y recogida de carga trasera toda la zona al oeste del río Pisuerga, donde operarán las rutas Zona Oeste 1 (154 contenedores) y Zona Oeste 2 (174 contenedores).

Los barrios de Valladolid que quedaron cubiertos con carga lateral en la primera fase del proyecto fueron Parquesol, Arturo Eyries, El Palero, Villa del Prado, Girón y una parte de la Huerta del Rey. En la segunda fase del proyecto se unen la parte restante de Huerta del Rey, La Victoria, Puente Jardín, Avenida de Burgos, La Overuela, La Galera y Fuente Berrocal.

En el resto de la ciudad, se mantendrán 968 contenedores de carga superior redistribuidos en un total de 12 rutas tales como Centro, Circular, Paseo de Zorrilla lado derecho, Paseo de Zorrilla lado izquierdo, Rondilla 1, Rondilla 2, Delicias 1, Delicias 2, Pajarillos, Covaresa, polígonos industriales y Periferias 1.

VENTAJAS DE LA CARGA LATERAL

La importancia de este ambicioso proyecto viene determinada por dos factores. El primero, es el hecho de que los vehículos de carga superior (con empleo de grúa cargadora) requieren del concurso de dos operarios, mientras que los de carga lateral tan solo requieren de la participación de un conductor, al estar este tipo de recogida automatizada.

Ello supondrá que cuando toda la ciudad esté recogida mediante el sistema de carga lateral, el Servicio Municipal de Limpieza habrá "recuperado un total de 18 operarios que podrán ser destinados a otras funciones y servicios".

El segundo aspecto, que el Consistorio considera "esencial", viene determinado por la comparativa de las ratios de trabajo de los diferentes tipos de recogida. Así, mientras se estima que un equipo de carga lateral descarga una media de unos 150 contenedores en una jornada laboral, uno de carga superior "tan solo es capaz de efectuar la recogida de unos 75 contenedores por jornada de trabajo".

Con ello, Alberto Cuadrado ha asegurado que se va funcionar con una "recogida casi diaria".

Un tercer aspecto a destacar es la circunstancia de que en la actualidad el Servicio dispone de un total de 5 vehículos de carga superior (tres en propiedad y dos en régimen de alquiler), "muy obsoletos", con muchas horas de trabajo y expuestos a que se produzcan frecuentes y numerosas averías, además de que no pueden ser utilizados para ningún otro cometido o prestación de servicio, mientras que la flota de vehículos recolectores de carga lateral supera actualmente la veintena, tienen mucha menor antigüedad, y pueden ser empleados tanto para la recogida selectiva de contenedores de carga lateral, tanto de papel y cartón, como de fracciones de resto, orgánica y envases en caso de ser preciso.

El concejal ha querido insistir en la colaboración ciudadana para mejorar la eficiencia de la recogida pues "sin una correcta aportación de este tipo de residuos el servicio no mejorará por más esfuerzos que haga el Ayuntamiento", y ha incidido en la necesidad de introducir el cartón debidamente plegado en el interior del contenedor para no colmatarlo con cartón sin plegar.

De hecho, ha apostillado que el hecho de que estos nuevos contenedores tengan la 'boca' más ancha no debe implicar que los vecinos introduzcan las "cajas sin plegar".

Cuadrado también ha recordado la prohibición de que fruterías, supermercados y otros servicios, a excepción del sector HORECA y comercio de menos de 400 metros, hagan uso de este tipo de contenedores debiendo gestionar ellos mismos sus residuos, además del cumplimiento de una norma fundamental como no abandonar el cartón fuera del contenedor, y en el caso de que esté lleno buscar otro próximo o esperar a que el contenedor se vacíe para hacer la aportación.