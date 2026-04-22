El Ayuntamiento de Valladolid completa la renovación del taller del Servicio de Limpieza con inversión de 650.000 euros

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, en las instalaciones del Servicio de Limpieza. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha visitado este miércoles las instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza, una vez que se ha recibido y ya está en funcionamiento el Taller del Servicio de Limpieza tras las obras de renovación en las que se ha invertido 656.643 euros.

Cuadrado ha destacado la necesidad que había de "actualizar" las instalaciones del servicio, para hacerlas "más eficientes", así como para "mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en dichas instalaciones" en materia de iluminación y de condiciones climáticas.

Las obras, que incluían principalmente actuaciones para la mejora energética y de operatividad en el taller, han supuesto una inversión de 656.643 euros, ejecutadas por la empresa Ingeniería Románica entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

El taller, ubicado en la calle Topacio nº63, en el Polígono de San Cristóbal, se destina al mantenimiento de vehículos especializados en la recogida de residuos y la limpieza viaria y forma parte de un conjunto de instalaciones del mismo servicio, que incluye, además, un edificio de oficinas, un garaje y un área destinada a la limpieza de contenedores.

Según Alberto Cuadrado, "antes de llevar a cabo la reforma, la nave no reunía las condiciones ambientales ni de confort adecuadas para los trabajadores", con una eficiencia energética que fuentes municipales han definido como "claramente deficiente y susceptible de mejora".

Por lo tanto, el objeto de las obras ha sido implementar una serie de mejoras para conseguir optimizar la eficiencia energética de las instalaciones, con el fin de obtener un ahorro energético y mejorar el bienestar laboral en el edificio.

Para conseguir estos objetivos, la intervención ha consistido en adecuar la envolvente del edificio implementando aislante tanto en paramentos verticales como en los nuevos portones de acceso, así como regulando la ventilación del espacio para reducir las pérdidas energéticas.

También se ha actuado sobre la climatización, con la sustitución del sistema de 'fancoils' por paneles radiantes en toda la superficie superior de la nave y una mejora de la distribución de la calefacción del espacio.

En cuanto a la ventilación, se han reemplazado las rejillas de ventilación existentes por unas motorizadas que garanticen las renovaciones necesarias.

Se ha mejorado la eficiencia de la iluminación, implantando luminarias de tecnología LED, que además cumplen con los requisitos de iluminación para el uso actual del espacio.

En cuanto al uso, se ha modificado la zona de box de soldadura actual, para aumentar el espacio de dicha zona de trabajo e implementar trabajos de pintura, permitiendo la entrada de camiones en ese espacio.

Por último, se han realizado operaciones de reubicación, sustitución o adaptación de las instalaciones asociadas a la intervención como cuadros eléctricos, bomba de impulsión de agua caliente, generador eléctrico, mangueras de extracción de gases o detectores de CO.

El Ayuntamiento ha aprovechado para repasar los datos de la flota del servicio de Limpieza, con 143 vehículos que "son reparados en su mayor parte dentro de este taller", con personal propio del Ayuntamiento y con cierta asiduidad, ya que Cuadrado ha explicado que las condiciones "especiales" de estos vehículos, con numerosos mecanismos, y el trabajo que realizan motivan que tengan que pasar por numerosas reparaciones.