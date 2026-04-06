El Ayuntamiento de Valladolid concede licencia ambiental y de obras a 'Mambo' con el máximo rigor y el respaldo jurídico

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido licencia ambiental y de obras para pub y café cantante sin cocina y sin pista de baile en el local que albergaba la antigua Sala Mambo y otro anexo, en los números 1 y 3 de la calle San Felipe.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha aclarado que la concesión se ha producido con el "máximo rigor" que se debe aplicar en cada una de las licencias y además se ha sometido a consideración de la asesoría jurídica, tras lo que se ha llegado a la conclusión de que no hay razón por la que no se pueda conceder.

El edil se ha expresado así tras la polémica suscitada por este proyecto, que ha recibido las críticas de los vecinos ante la posibilidad de que produjera molestias en el futuro como ya ocurrió con el antiguo establecimiento allí ubicado, pero también las quejas de los promotores y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería por la tardanza en su resolución.

Zarandona ha incidido en que se lleva más de dos años con requerimientos de documentación y subsabaciones, pero a la vez ha sido un procedimiento en el que ha habido "muchas personaciones" y alegaciones.

Sin embargo, ha defendido que, al igual que en otras licencias, en este caso no se puede someter la decisión a "opiniones, deseos" u otro tipo de consideraciones salvo las que marca la normativa.

Por lo tanto, ha añadido, se ha hecho lo que se hace con todas las licencias, "cumpliendo todos los extremos que hay que cumplir", más aún en un proyecto que es posible que, de una manera u otra, pueda judicializarse.

ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado desistir del procedimiento de adjudicación de la concesión de dominio público para la construcción y explotación de una ciudad deportiva en estadio José Zorrilla, algo que ha recordado supone dar por cerrado el proyecto que se inició en 2022 por la anterior propiedad del Real Valladolid.

El procedimiento supuso la tramitación de un expediente para una concesión demanial, en 2023 se aprobó el inicio de su tramitación y se llegó a abrir la licitación, con la única oferta del Real Valladolid.

Sin embargo, no se llegó a resolver acerca de la adjudicación y ha agradecido que al entrar el nuevo equipo de Gobierno no se hubiera hecho dado que la situación situación de la propiedad "era la que era" de prácticamente salida de la propiedad del club, lo que permitió una "relación fluida" con los propietarios anteriores y nuevos para que no se aceptara el pliego.

Así, ha explicado que ahora se ha optado por el protocolo de colaboración con el Real Valladolid recientemente firmado que permitirá llevar a cabo actuaciones de forma más rápida y acondicionar el estadio a nuevos requisitos lo antes posible, además de que el Ayuntamiento pueda empezar a ejecutar la parte que le corresponde para el cerramiento del fondo sur, que está previsto comience en 2027.

Por lo que se refiere a las obras de acondicionamiento interiores, ha asegurado que "son inmediatas", en lo que contrate el club, que ha afirmado que tiene su proyecto redactado y las licencias se encuentran en Urbanismo para poder ser estudiadas y concedidas.

En el caso del anterior pliego las actuaciones tenían de plazo para su ejecución hasta el final de la concesión, que finaliza en 2067, sin que hubiera obligación alguna hasta entonces. Zarandona ha agregado que el Ayuntamiento considera que hay que hacerlo lo antes posible de manera que el José Zorrilla sea "acorde con lo que Valladolid es y necesita".

En cuanto a otras actuaciones en los aledaños del estadio como el aparcamiento, el concejal de Urbanismo ha apuntado que ya se han reparado elementos próximos al espacio deportivo pero se está pendiente de poder actuar también en el aparcamiento para dejarle en las mejores condiciones de seguridad y circulación posibles.

Por otro lado, en la reunión de este lunes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la cesión por parte de Sacyr a favor de Continental Parking, S.L.U, del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo situado en plaza del Milenio, algo que el concejal ha aclarado que no supondrá discontinuidad alguna en la prestación del servicio. Continental Parking es una empresa que explota más de 30 aparcamientos en diferentes puntos de España que aglutinan más de 25.000 plazas de rotación por las que pasan cerca de cuatro millones de vehículos al año, según la información que el Grupo ofrece en su web.