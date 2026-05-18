Ayuntamiento de Valladolid concede licencia de obras para una promoción privada de 179 viviendas en Los Viveros

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su reunión de este lunes la concesión de licencia de obras (proyecto básico) para la construcción de una nueva promoción residencial de 179 viviendas en bloque abierto, con zonas comunes, garaje y trasteros, en las parcelas 10 y 11 del sector 'Los Viveros', promovida por iniciativa privada.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el proyecto contempla una edificabilidad computable de 15.797,80 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.340,90 metros cuadrados, y supondrá una inversión, de capital privado, con un presupuesto de ejecución material de 15.532.010 euros.

La actuación prevé la construcción de dos bloques residenciales, situados al norte y al sur de la parcela y conectados mediante una planta sótano común. Los edificios estarán organizados en sótano, planta baja, cinco alturas adicionales y ático. En total, la promoción contará con cuatro portales independientes, dos en cada bloque.

La distribución de viviendas será de 38 viviendas en el portal 1, 43 en el portal 2 y 49 viviendas en cada uno de los portales 3 y 4.

El garaje dispondrá de 203 plazas de aparcamiento, mientras que las zonas comunes incorporarán espacios ajardinados, zona de coworking, gimnasio, área de juegos infantiles y una zona de piscina diferenciada para niños y adultos, que estará vallada. Además, se habilitarán aseos comunitarios, uno de ellos adaptado.

El acceso peatonal a la urbanización se realizará desde la calle Jardines de la Alhambra, desde donde se accederá a una plataforma común que conectará los distintos portales del complejo residencial.

Asimismo, en la planta baja se contempla la instalación de un centro de transformación ubicado en la esquina de la calle Jardines de la Alhambra con el Camino del Cementerio.

El alcalde de Valladolid ha destacado que con esta actuación continúa el desarrollo urbanístico del sector 'Los Viveros' y se "amplía la oferta residencial en una de las zonas de crecimiento de la ciudad".

Carnero ha vinculado esta actuación privada con "la estrategia definida por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, presentado recientemente por el Ayuntamiento de Valladolid, que contempla una inversión histórica de 92 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y ampliar la oferta residencial en la ciudad".